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「媽祖級宅男女神」來踢館　解婕翎10秒就搶走她主持棒

記者林彥君／台北報導

解婕翎日前上狼谷競技台《Game什麼東西》，解婕翎是電玩節目老手，不只擅長打遊戲，也喜歡拍開箱、玩直播，和網友交流就像吃飯般自然，更自嘲是「媽祖等級的宅男女神」，讓主持人阿達驚呼：「唉唷，現在會自嘲！」

▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）

▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）
 
她在節目短劇中，飾演網路開箱達人，到現場傳授拍攝開箱影片的撇步，才剛坐下來，阿達馬上深吸口氣露出好色樣說：「好漂亮、好香喔！」但解婕翎毫不留情面，趁著短劇中實測箱子材質硬度的橋段，命令大魚拿紙箱狠砸阿達的頭。
 
節目開箱2個任天堂Switch遊戲，一個是最經典的《超級瑪利歐奧德賽》與畫風可愛的《星之卡比新星同盟》。本來預計是由Momo進行遊戲介紹，沒想到才剛宣布遊戲名稱，解婕翎馬上開始解說：「《超級瑪利歐奧德賽》非常經典，很多玩家超瘋狂，遊戲才推出的當周，就趕進度急著破關；但這遊戲很貼心，二刷時就算是同關卡，還會給玩家更多驚喜！」

▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）

▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）

▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）
▲解婕翎。（圖／狼谷競技台提供）
靠著短短10秒鐘，解婕翎用幾句話馬上拉Key成為全場焦點，連阿達都露出崇拜眼神，急得光芒被搶走的Momo直嚷著：「這part是我的時間，大家聽我說嘛！」解婕翎則是笑著回說，這遊戲她有買來玩，所以很了解。

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