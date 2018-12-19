「長大要娶到楊謹華這樣的女人」　吳慷仁祝福8年摯友：我要當伴娘啦！

記者李湘文／綜合報導

藝人楊謹華18日登記結婚，嫁給交往2年多的圈外男友Ben，開心宣布：「我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜。」作為楊謹華的摯友，吳慷仁也為這件婚事感到高興，稱讚Ben溫柔、楊謹華則是最美的女人，大呼：「我要當伴娘啦～」

▲吳慷仁祝福楊謹華和Ben。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁稱讚Ben：「這個男人是我看過最溫柔的男人之一…我曾經看著他在想…我長大了也想變成他這樣疼愛心愛的女人。」至於已認識多年的楊謹華，他也感性表示，對方是自己見過最美的女人之一：「看著她我在想…我長大要娶到這樣的女人疼愛…」

▲吳慷仁和楊謹華是多年好友。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁Kang Ren Wu）

如今，最溫柔的男人和最美的女人結婚了，吳慷仁大讚剛剛好，「原來世界上幸福的故事是真的有的！」他說自己真的很愛楊謹華和Ben，為了這件喜事，更特地在臉書分享2人閃照，公開大呼：「我要當伴娘啦～」超興奮模樣讓粉絲笑歪，但真心為好友高興的心情也感染大家。

▲吳慷仁、楊謹華、Ben等人前幾天才一起去露營。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁在2010年拍攝電視劇《鍾無艷》時跟楊謹華熟識，之後便成為要好的朋友。他日前才跟楊謹華、Ben、黃健瑋、謝佳見等人一起去露營，慶祝「我們都深愛的她」生日，感性表示：「認識她8年後的現在，看著她過得好，大家都替她感到開心～希望她未來繼續美麗～和我繼續鬥嘴到老。」