掰了簡嫚書！　高英軒摟長髮辣妹「路人面前狂吻」

圖文／鏡週刊

雖未大紅但戲約不斷的高英軒，今年228假期間才被本刊直擊，與前體育主播俞西潔，在大街上熊抱又調情，感覺十分甜蜜；沒想到才隔9個月，他身邊的女伴又換人，不但有同一招的熊抱調情戲碼，還加碼啾啾唇交，桃花運比事業運還旺，令人羨慕。

科班出身、演技不錯的高英軒，戲劇作品一部接一部，且角色多變；外在允稱有型的他，戀情也頗受矚目，特別是5年前與簡嫚書那段讓人記憶猶新，他們是同校學長學妹的關係，一度傳出已經打算結婚，沒想到簡嫚書在拍攝電影《大稻埕》時，跟同戲的宥勝激吻，疑似假戲真做，與高英軒的戀情曝光不到1年就玩完。

熊抱不滿足 雙唇貼吻

本月9日深夜11點左右，本刊在台北市欣欣秀泰影城，看到高英軒緊挨著1位女生走出來，在路途中，女生一直牽勾著男生的手，當走到南京東路與林森北路口的麥當勞前面，2人停下腳步掏出菸來抽。

2人似乎都有菸癮，路邊哈草好一段時間，女生的頭一度靠在男生肩膀，高英軒還摸了一下女生小臉，談心一會兒後便開始熊抱，身體黏在一起難捨難分，還旁若無人當場親了起來，雙唇緊貼吻了好久，原本以為2人愛火難消應該會有後續，沒想到親完，竟然就說拜拜分開走了。

高英軒後來坐Uber到了民生社區，也許是想要把剛剛燃起的激情消退，他一進三民公園後就立刻脫了外套，穿著白短袖汗衫走到單槓前做了6下標準的引體向上動作，歇一會兒再做5下，接著又休息一段時間再做4下。

在公園自我訓練還真是省錢又健康還兼消火，拉完單槓後，高英軒並沒有久留，馬上如灰姑娘一般，12點前乖乖返回住處。

公廁女主播 無影無蹤

早在今年9月20日傍晚，本刊也曾目擊高英軒在內湖三立電視對面的星巴克內，跟一位身材高挑的輕熟女喝咖啡聊天，但聊沒多久起身離開，出門後輕熟女還一直找高英軒自拍，拍完後2人一起進了三立。

高英軒於公於私都不乏女性陪伴，但今年2月底3月初，他還與俞西潔在街上狀似親密，如今身邊卻已完全見不到俞西潔的身影。

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