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阿嬌註冊結婚「30人豪華親友團出動」　歌壇天王、天后都來見證！

記者李湘文／綜合報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國18日在香港註冊結婚，除了辦手續，也舉行註冊儀式，邀請約30位親朋好友見證。雖然人數不多，但星光熠熠，包括歌王古巨基、歌后容祖兒、「TWINS」阿Sa都到場祝福，現場氣氛既歡樂又溫馨。

▲阿嬌註冊儀式豪華親友團。（圖／翻攝自臉書／容祖兒 Joey Yung）

▲▼阿嬌和賴弘國舉行註冊儀式。（圖／翻攝自臉書／容祖兒 Joey Yung）

▲阿嬌註冊儀式豪華親友團。（圖／翻攝自臉書／容祖兒 Joey Yung）

阿嬌18日下午5點左右舉行註冊儀式，地點選在尖沙嘴海附近的露天餐廳，隱蔽又可以遠眺海港美景，氣氛浪漫。她穿著美美的禮服，挽著賴弘國的手步入現場，先宣讀誓詞，再交換婚戒和深情接吻，然後便一起簽字，正式定下彼此的婚姻關係。

▲阿嬌註冊儀式豪華親友團。（圖／翻攝自臉書／古巨基 Leo Ku）

▲阿嬌的註冊儀式邀到30幾位親友見證。（圖／翻攝自臉書／古巨基 Leo Ku）

為了這場註冊儀式，英皇集團主席楊受成、總裁霍汶希都到場，另外藝人容祖兒、古巨基、阿Sa、鄭希怡、羅志祥女友周揚青等人也前來見證。有趣的是，容祖兒心情大好，在現場脫口對阿嬌喊：「嫁出的水就等於潑出去的女人。」口誤讓全場爆笑，也讓氣氛歡樂起來。

▲阿嬌註冊儀式豪華親友團。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）

▲容祖兒出席阿嬌註冊儀式。（圖／翻攝自阿Sa Instagram）

阿嬌在18日完成註冊儀式後，緊接著20日便會舉辦婚禮，先前已在節目上公開伴娘名單，包括阿Sa、容祖兒、鄭希怡，還有一位不是圈內人的閨蜜。至於當天會出席的嘉賓，目前已知有溫碧霞、關智斌、張敬軒、洪卓立、汪蘇瀧、楊丞琳等，可預期也會是一場星光熠熠的婚禮。

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阿嬌, 鍾欣潼, 賴弘國

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