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張柏芝露臉了！　甜笑招認「今天小王子滿月」：謝謝你們祝福

記者李湘文／綜合報導

藝人張柏芝11月被爆秘密生下第3胎，雖然引起熱議，但當事人一直保持低調，直到17日才終於透過工作室證實「誕下第3子，母子均安」。她稍晚也拍攝了一支短片，首次在大家面前露臉，甜笑謝謝祝福和支持：「很感恩上天對我那麼好！」

▲張柏芝露臉：謝謝你們祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝親自錄影片，謝謝大家祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

影片中，張柏芝戴著大墨鏡，雖然遮住了部分臉孔，但看起來氣色、精神都不錯，也擋不住愉快的心情，輕快地說道：「今天是我『小王子』滿月，也都感謝你們的祝福和支持，很感謝你們，很感恩！上天對我那麼好，也感謝這一群那麼好的朋友，多謝你們！Thank you.」

▲張柏芝露臉：謝謝你們祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝第3子「小王子」滿月了。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

終於公開了產子消息，張柏芝似乎非常愉快，向來低調的她難得連續發微博，在謝謝大家之後，又PO了晚上做飯的影片，開開心心秀出自己在廚房忙碌的模樣，一一介紹手上正在做的菜，最後比YA笑說：「這個就是我們今天的晚餐！」看來十分樂在家庭生活中。

▲張柏芝露臉：謝謝你們祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝心情好，還跟粉絲分享下廚模樣。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

張柏芝11月被爆在香港養和醫院生下第3胎，因為事前完全沒有流出懷孕甚至戀愛消息，產子一事猶如投下震撼彈，讓外界震驚。她的工作室直到12月17日才證實此消息：「接下來的日子裡，柏芝會全力為三個孩子創造更加優越的成長條件，同時也會努力帶來更好的作品。」但對於小孩生父的身分，依然守口如瓶。

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