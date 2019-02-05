隋棠、小S、林依晨「根本最強媳婦」！　收服婆婆密招全公開

記者楊蕎綺／綜合報導

婆媳大戰一直以來是許多家庭難解的習題，甚至可能導致婚姻走向盡頭，不過以下4對婆媳卻相處融洽，甚至像母女一樣親密，是婆媳相處的最佳示範，同時也是許多人羨慕的對象。

隋棠

賴佩霞和隋棠因合作《徵婚啟事》結緣，輾轉介紹女方給繼子Tony認識，順利促成2人結為夫妻，她也成為隋棠婆婆，婆媳相處融洽，她曾在受訪時透露，從來都沒有用婆婆的角度看隋棠，「看她像個朋友，是很sweet朋友，她也很照顧沛恩（女兒），沛恩也很早視她為姊姊，這緣分就很美。」

▲隋棠不僅和婆婆賴佩霞關係如朋友，跟公公、小姑也相處融洽。（圖／翻攝自隋棠臉書）



除此之外，過去隋棠也曾透露，一家人會為了重要節日先「熱身」，某年母親節公婆特地到餐廳試菜，自己則是和和小姑謝沛恩一起帶了冰淇淋蛋糕到公婆家，一家人在一起就是毫無冷場，不但兒子跟著爸爸打的非洲鼓手舞足蹈，連婆婆賴佩霞也興奮地邊吃蛋糕邊跳舞，雖然只是日常生活中的一部分，卻讓她相當感動，忍不住向丈夫家人告白：「覺得，謝謝你們讓我成為你們的家人。」言詞間洋溢著平淡卻歷久彌新的幸福。

伊能靜

▲伊能靜曾說婆婆是她想成為「最美好的女性」。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜在2015年嫁給小10歲秦昊，因為是姊弟戀又是再婚，曾受到許多網友看衰，但婆婆對她是力挺到底，逢人就說「小靜是好媳婦」，她曾感動地說，嫁給秦昊之後，公婆待她視如己出，又像是收穫了一對親生父母，她說婆婆是除了姊姊之外能大膽說話的人，且婆婆善於持家又有包容力，「是我想成為（的）最美好的女性。」婆媳之間的好感情顯而易見。

小S

小S靠著4招成功拉近和婆婆的距離，「嘴甜討喜、懂得投婆婆所好、貼心送禮不手軟、出入都交代行蹤讓婆婆安心」，像是她時不時就會誇讚婆婆穿得很有漂亮，知道婆婆喜歡看韓劇、吃美食，她也會盡其所能找尋好吃的食物孝敬。

▲小S錄完影深夜回到家，婆婆永遠會煮好一碗湯等她。（圖／資料照／翻攝中天）



不過小S也曾強調，婆婆是真的好相處，從來沒看過對方發脾氣，過去還在主持《康熙來了》時，錄影回到家都晚上10點、11點了，但每次走到婆婆房間說：「媽我回來了喔。」總會聽到婆婆回答：「桌上有一碗湯是要給妳的。」轉頭就會看到餐桌上放了一碗湯跟一張紙條，上面寫著：「熙娣！這碗湯要給妳的，妳辛苦了。」讓她相當感動。

林依晨

林依晨2014年與圈外男友林于超結婚，她曾被曝光「好媳婦事蹟」，由於先生林于需長住美國，她和公婆住在一起，先前她公公的好友曾在臉書上透露，林依晨即使拍戲到凌晨才回家，永遠都是6點半起床向公公說早安，且主動做早餐陪著一起吃，7點半就會恭送公公出門上班，自己才回去休息，讓公公滿意大讚：「天下再也沒有這麼棒的媳婦了！」

▲林依晨曾被公公稱讚是「天下最棒的媳婦」。（圖／記者張一中攝、翻攝自林依晨微博）



至於平時在家如何跟婆婆相處？她曾說婆婆像一個少女，兩人關係如同班同學一般，彼此有很多共同話題，「會一起聊書、聊電影、聊鄰居、聊家裡的狗。」而至於老公的事情，想到的時候才會聊一下，婆婆還說了很多丈夫小時候的趣事，「會把這些當作是小祕密，收藏起來。」