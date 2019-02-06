《哈利波特》神聖二十八姓！原來這些客串角色有超狂背景

▲《哈利波特》。（圖／《哈利波特》系列電影劇照，以下皆同）



記者許瑞麟／綜合報導

《哈利波特》故事中，「神聖二十八姓」為備受佛地魔推崇的純血巫師家族們，幾乎都是在魔法界赫赫有名的人，他們大多選擇和巫師通婚，抱持著純種就是王道的理念，當然也是有例外的，像是衛斯理家族。以下便整理神聖二十八姓，勾起你的魔法回憶。



艾寶（Abbot）

哈利曾在高錐客洞的墓園看到艾寶家族的墓，赫夫帕夫的學生漢娜便是該家族，她也是鄧不利多軍隊成員之一，長大後和奈威結婚。

艾福瑞（Avery）

湯姆瑞斗向史拉轟教授詢問分靈體時，一名艾福瑞家族的成員是史拉俱樂部的一員，因此有出現在史拉轟的記憶裡。另一名家族成員則是食死人，曾在魔法部神秘部門埋伏襲擊哈利一行人。

布萊克（Black）

最古老、最富有的純種巫師家族之一，最為人所知的便是哈利的教父天狼星布萊克，他也是家族第一位沒有進入史萊哲林學院的人，最後被家族除名，還把房子當作鳳凰會的總部，這讓他祖先的鬼魂十分懊惱羞愧。他的弟弟阿爾發布萊克原本是食死人，最後背叛佛地魔，試圖摧毀分靈體而喪命。

布洛德（Bulstrode）

為狂熱的純種巫師家族，大家最熟悉的便是史萊哲林的米莉森布洛德，當時妙麗要製作變身水，從她身上拿了一根毛髮，沒想到那是貓毛，最後妙麗因此住進醫院。

伯克（Burke）

哈利在儲思盆中見過加拉塔克伯克，是「波金與伯克斯」古董商店的創始人之一，佛地魔的媽媽因為懷孕和貧困，把史萊哲林的小金匣賣給他。在史萊哲林地牢裡，有一幅畫像是伊麗莎白伯克，鼓勵學生不要對麻瓜太好。

卡羅（Carrow）

「卡羅兄妹」Amycus和Alecto為食死人，在第7集中，也就是霍格華茲淪陷後，負責教授黑魔法和麻瓜研究。在霍格華茲大戰時，Alecto被露娜羅古德擊倒，Amycus被哈利用酷刑咒攻擊後，又被麥教授用蠻橫咒控制。

柯羅奇（Crouch）

是最古老的純種巫師家族，巴堤柯羅奇是魔法部的國際魔法交流合作部部長，為人剛正嚴肅。

兒子小巴堤為食死人，被判處終身監禁在阿茲卡班，之後逃獄，殺死了爸爸，將其變成一根骨頭，在《哈利波特：火盃的考驗》中，小巴堤偽裝成穆敵進入霍格華茲教書，助長佛地魔崛起。

佛力（Fawley）

在哈利波特小說中並沒有出現這家族的人物。

福林（Flint）

馬可福林為史萊哲林魁地奇球隊的隊長，經常在比賽時使些陰招。

剛特（Gaunt）

剛特家族是薩拉札史萊哲林唯一的直系後代，也是佛地魔媽媽魔柔剛特的家族，但是她因為是爆竹（父母是巫師，卻沒有魔法的人），又和麻瓜相愛，被家族視為恥辱。佛地魔的外祖父魔佛羅剛特相當鄙視麻瓜，曾因為攻擊魔法部官員被關進阿茲卡班。

綠茵（Greengrass）

在普通巫術等級測驗時，妙麗旁邊坐著的便是月桂綠茵，在書中只出現過一次，之後馬份和一位叫作翠菊綠茵（Astoria Greengrass）的女人結婚，但比起馬份一家人的優越理念，她更傾向和麻瓜和平共處。

雷斯壯（Lestrange）

家族徽章是烏鴉，相信純種巫師是最頂尖的，鄙視麻瓜和混血巫師，在《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，我們知道他們在族譜只記載男性，女性則用花代替，重男輕女，紐特的愛人莉塔便出身自這家族。

最知名的食死人貝拉雷斯壯和她的丈夫魯道夫雷斯壯，相當效忠佛地魔，貝拉甚至逼瘋奈威的父母以及殺死天狼星，最後死在榮恩媽媽的手裡。

隆巴頓（Longbottom）

隆巴頓家族對非純種巫師沒有偏見，大家最熟悉的便是奈威隆巴頓，在霍格華茲大戰殺死娜吉妮，父母法蘭克和艾莉絲也是鳳凰會的成員，卻在他出生後，被貝拉雷斯壯折磨到瘋掉，他因此由奶奶帶大，後來成為霍格華茲的藥草學教授。

麥米蘭（Macmilan）

阿尼麥米蘭是哈利在赫夫帕夫學院的朋友，在三巫鬥法大賽中很支持自己學院的西追迪哥里。

馬份（Malfoy）

這家族對麻瓜相當排斥，是佛地魔的追隨者，跩哥馬份是哈利在學校的死對頭，他的父母為魯休斯馬份和水仙馬份，在小說和電影戲份也不少，好險在霍格華茲大戰中為了兒子叛逃，否則因為單傳，馬份家族很可能會滅亡。

諾特 (Nott)

喜多諾特是哈利在學校的死對頭之一，佛地魔在《哈利波特：火盃的考驗》回歸時，他的食死人父親就被召喚到現場。此外，撰寫「神聖二十八姓」的作者為坎坦克諾特。

奧利凡德（Ollivander）

該家族自西元前382年開始，就在製作魔杖，哈利也在奧利凡德魔杖店買了第一根魔杖，奧利凡德之後被佛地魔囚禁，最後被哈利一行人救出．

帕金森（Parkinson）

潘西帕金森為史萊哲林學生，是馬份的第一個女朋友。

普瑞（Prewett）

一些家族成員為鳳凰會成員，吉昂普瑞和費邊普瑞兄弟在第一次巫師大戰中犧牲，被5名食死人圍攻，榮恩的媽媽茉莉便出身自該家族。

羅西兒（Rosier）

伊凡羅西兒在佛地魔垮台前一年被殺，而在《怪獸與葛林戴華德的罪行中》中可以看到，Vinda Rosier為葛林戴華德最忠心的助手。

羅爾（Rowle）

在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中，哈利一行人在咖啡館遇到食死人索分羅爾。

賽溫（Selwyn）

桃樂絲恩不里居聲稱自己和賽溫家族是親戚，但是否真實無法確定。露娜羅古德則曾被一名來自賽溫家族的食死人綁架。

俠鉤帽（Shacklebolt）

最知名的便是金利俠鉤帽，為鳳凰會的成員，也是名正氣師，在霍格華茲大戰後成為魔法部部長。

夏菲（Shafiq）

該家族沒有在小說和電影出現過。

史拉轟（Slughorn）

沒有過分對麻瓜或混血有偏見，尤其是赫瑞司史拉轟相當喜歡優秀的學生，廣邀表現突出的學生加入「史拉俱樂部」，他也是史萊哲林的學院導師、魔藥學教授。

崔佛（Travers）

在食死人從阿茲卡班越獄事件中，有一位崔佛家族成員，殺死了鳳凰會的成員瑪琳麥金農一家。而在《怪獸與葛林戴華德的罪行中》中有名叫作Torquil Travers的男子，但當時他站在魔法部那邊。

衛斯理（Weasley）

衛斯理一家很不希望被列在「神聖二十八姓」中，他們很喜歡和麻瓜互動，小說和電影皆出現很多該家族的成員，包括榮恩、金妮、比爾、查理、派西、弗雷、喬治，還有孩子們的爸媽茉莉與亞瑟。

牙克厲（Yaxley）

一名該家族的食死人Corban Yaxley成功進入魔法部，甚至對魔法執行部司長下了蠻橫咒，之後成為受到控制的魔法部部長。