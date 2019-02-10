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陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母

記者李玟儀／綜合報導

許多名人在成名的背後，都有一段辛苦的歲月，他們不是星二代或富二代，但靠著努力，一步一腳印逆風翻盤，成功在演藝圈中占有一席之地，下面3個代表人物，各自在演員、歌手、網路領域擁有一片天，他們的故事充滿血淚和遺憾，同時也很勵志。

陳小春

▲陳小春小時候過的很辛苦。（圖／翻攝自應采兒IG）

陳小春出生在廣東，從小因為家裡太窮了，他怕最小的弟弟過得太辛苦，忍不住說：「不如把弟弟送人吧！」父母當下打了他一頓，最後卻也真的把弟弟送走，對方給了陳家3000元（約新台幣13000元），他自責當年就像是賣弟弟一樣，一直到之後有能力了，想把弟弟找回來，卻再也找不到。

在陳小春的童年及青少年時期，除了送走弟弟這個遺憾之外，父親的高壓教育也形成了父子間的隔閡，那時候爸爸怕他跑出去玩，沒人照顧弟妹，竟然用鐵鍊把他鎖住。

到了國中一年級，他輟學跟著爸爸到香港謀生，一家人擠在貧民窟的三間籠屋裡，他在工地打過零工，也曾在茶樓裡做點心、在大排檔端茶送水，，也當過髮型學徒，直到TVB招舞蹈藝員，終於走上翻身之路。

黃曉明

▲黃曉明和媽媽感情非常好。（圖／取自黃曉明、《旋風孝子》微博）

黃曉明現在的知名度、地位絕對是大陸影視圈的一線，但他也是苦過來的，之前在實境秀《旋風孝子》中，曾回憶起兒時家境很窮，老家青島雖然盛產海鮮卻吃不起，媽媽只好撿人家不要的蝦頭炸來吃，藉此補充鈣質，他從奶奶口中得知媽媽的辛苦後，就告訴自己長大一定要買大房子，給媽媽吃好、住好。

不僅黃曉明心疼媽媽，黃媽媽對兒子心中也一直有份虧欠，因為當時生下兒子才46天就回紡織廠工作，沒有辦法給孩子更多奶水，也沒有辦法更多時間的照顧孩子，這麼多年來她內心一直留有遺憾。

聖結石

▲聖結石坦言童年並不完美。（圖／資料照）

聖結石是台灣知名的YouTuber之一，在年輕學生族群中相當受歡迎，現在的他光鮮亮麗，但小時候也經歷了一段困苦的日子，他說：「我也不知道為什麼會這麼窮，也因為這樣，我現在什麼錢都想賺。」

聖結石小時候和伯父一家住一起，沒想到伯父家某天發生火災，一家人搬到永和水溝邊的房子，環境惡劣經常有蜘蛛、蟑螂和老鼠，平時常常一碗白飯配蔭瓜、豆腐乳，小時候他以為大家都是過這樣的日子，長大後才發現不是。

那時候上幼稚園要繳點心費，爸爸在信封袋裡放了一張紙條，隔天老師看完後非常不高興地罵了一聲，原來是爸爸告訴老師沒有錢可以交，那天他被老師罰站，點心也是等到其他小朋友吃剩他才能吃。

不僅如此，聖結石也曾一個跑到速食店玩，吃別人餐盤裡剩下的薯條，他印象中有一次一對母子正好看他這麼做，「那個媽媽立刻把他的小孩拉開，叫他小孩不要靠近我，那個眼神…。」他說自己曾經因為過去的種種恨過父母，不過如今親子關係有所改善，「如果沒有那樣的環境，我現在也不會變成現在的我。」

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陳小春, 黃曉明, 聖結石

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