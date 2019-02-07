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私心推10男神「10部青春校園陸劇」　學校欠我的..不只一個肖奈！

記者李玟儀／綜合報導

青春偶像劇一直是年輕觀眾喜愛的題材之一，以大陸校園劇為例，《微微一笑很傾城》、《致我們單純的小美好》等，都是很受網友歡迎的題材，那麼除了這兩部還有哪些呢？以下整理幾部輕鬆又甜蜜的作品，不妨趁假期追個劇吧！

《微微一笑很傾城》

▲《微微一笑很傾城》。（圖／翻攝自《微微一笑很傾城》微博）

《微微一笑》雖然已經是2016年的作品，但是只要說到校園、學霸校草、電競大神，馬上會讓人聯想到這部，也因為這部戲，男主角楊洋紅遍亞洲，聰明又專情的「肖奈」成為少女心中最愛。而鄭爽飾演的「貝微微」一改過去偶像劇女主角的傻白甜人設，頭腦聰明又是系花，同時還是遊戲裡排行榜前10名中唯一女玩家，角色相當討喜。

《致我們單純的小美好》

▲《致我們單純的小美好》劇情全程高甜。（圖／翻攝自《致我們單純的小美好》微博）

《小美好》堪稱《微微一笑》之後討論、網路聲浪最高的一部校園偶像劇，劇情講述一對青梅竹馬19年間一起成長，長大後一度錯失彼此，之後又再度牽手的輕鬆愛情故事。前段劇情中設定在高中生活，胡一天飾演的江辰是寡言卻腹黑的學霸，沈月飾演的陳小希則是成績差強人意卻天真善良，兩人個性反差就連身高也有最萌身高差，開播後火速獲得大量關注。

《最好的我們》（另稱：遇見最好的我們）

▲劉昊然以《最好的我們》走紅後，聲勢一直是新生代演員中數一數二的。（圖／翻攝自劉昊然微博）

同樣改編自小說，和前兩部不同的是，這部更多的還原了校園生活，劇情講述譚松韻飾演的女主角「耿耿」是一名成績普通的學生，卻意外考進振華高中，與劉昊然飾演的學霸「余淮」成為同桌，兩人在學習道路上共同成長、經歷分別又重逢，這部劇多次被票選為最受歡迎校園劇的前10名。

《你好，舊時光》

▲《你好舊時光》同樣也是討論度很高的青春校園網劇。（圖／翻攝自《舊時光》微博）

《舊時光》是《最好的我們》姊妹作，故事一樣發生在振華中學，巧妙設定為發生在隔壁班的故事。李蘭迪飾演的「余周周」和張新成飾演的「林楊」兩人都是成績優秀的學生，但作者沒有刻意把他們設定為校花、校草，劇情高度還原高中時期的種種，像是選文組、理組的困擾，以及考大學究竟應該追尋夢想，還是遵從父母決定，跟著男女主角，彷彿重新體驗了一次高中生活。

《夏至未至》

▲《夏至未至》帶著觀眾重回青春青澀回憶。（圖／翻攝自《夏至未至》微博）

雖然郭敬明的作品評價總是很兩極，但男女演員選角一向很賞心悅目，《夏至未至》也不例外，儘管被吐槽和真實學生生活有點差距，劇情也有些灑狗血的橋段，但主角群陳學冬、鄭爽、白敬亭，顏值全都沒得吐槽，另外校服、校園景象，都讓網友一再回味。

《忽而今夏》

▲《忽而今夏》男主角白宇正是《微微一笑》中的「曹光」。（圖／翻攝自微博）

在青春校園劇中，《忽而今夏》的網路討論度沒有前幾部高，但觀眾口碑卻很不錯，男主角白宇飾演「章遠」，女主角卜冠今飾演「何洛」，學霸章遠在高考時因一場意外考砸了，和何洛分隔兩個城市，兩人各自經歷了學習及出社會後的種種考驗，「異地戀」成了貫穿整部作品的重點，劇中台詞：「天大地大，我們已經走散了。」成了戳心金句。

《一起同過窗》

▲▼《一起同過窗》、《暗戀橘生淮南》。（圖／翻攝自《一起同過窗》、《暗戀橘生淮南》微博）

▲《一起同過窗》。（圖／翻攝自《一起同過窗》微博）

《一起同過窗》系列和其他電視劇相比，最大的不同在於它沒有那麼夢幻、甜蜜、輕鬆，男女主角也不是走偶像劇的高帥、甜美的人物設定，就連故事內容都不是浪漫愛情，可是卻會讓人想起大學的種種，包括社團活動、選課、翹課、為了交作業焦頭爛額、宅在宿舍等會讓人會心一笑的主題，被評為校園劇第一名。它或許沒那麼美化青春，卻是你我經歷過、經歷中的真實生活，如果想要了解大陸大學生活的也不妨看看。

《人不彪悍枉少年》

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自《人不彪悍枉少年》微博）

《人不彪悍》改編自同名小說，故事背景設於1996年，男主角侯明昊飾演的是性格像痞子，功課卻是學霸等級的轉學生「花彪」，萬鵬飾演的女主角「楊夕」是「德智體群美」5育中除了智育，其他都很好的長跑健將，楊夕有一個同年同月同日生的青梅竹馬鄰居「李漁」，斯文、會下廚還是學霸，這種極度完美的人設，似乎註定是悲情男配。

因為一場意外，楊夕的腿被花彪炸傷，她想靠著長跑前三名考高考可以加分的心願就此落空，當她知道「兇手」就是轉學生花彪之後，開始想方設法對付對方，花彪為了彌補過錯，自告奮勇當她的腿，動不動就把對方背在背上，在校園裡背著，連她被點上台做題目，花彪也揹著她上台，吵吵鬧鬧之中漸漸有了交情，花彪也成為楊夕、李漁小圈圈裡的一員，「飛車5人組」叱吒校園。

《暗戀橘生淮南》（網劇待播，另外還有電視劇版本）

▲▼《一起同過窗》、《暗戀橘生淮南》。（圖／翻攝自《一起同過窗》、《暗戀橘生淮南》微博）

▲▼《暗戀橘生淮南》上圖為網劇版本，下為電視劇版。（圖／翻攝自《暗戀橘生淮南》微博）

▲▼胡一天新戲。（圖／翻攝自微博）▲▼胡一天新戲。（圖／翻攝自微博）

《橘生淮南》改編自作者八月長安的同名小說，與《最好的我們》、《你好，舊時光》同稱為「振華三部曲」，講述一個關於「暗戀」的故事，女主角洛枳10幾年來一直在自己的世界裡上演暗戀獨角戲，既被盛淮南的優秀吸引，卻又因為一些原因嫉妒，她追隨著他考上最好的大學，兩人越走越近，但現實的壓力卻又讓兩人的感情備受考驗。

另外，在2018年12月官方又宣布開拍電視劇版本，由胡一天、胡冰卿「胡的平方」聯手。

《致我們暖暖的小時光》（待播）

▲《小美好》姊妹篇《小時光》開拍，男主角林一，女主角邢菲。（圖／翻攝自《小時光》微博）

《小時光》是《小美好》的姊妹作，拍攝已經在殺青，預計在2019年播出。改編自作者趙乾乾的小說，內容講述在大學4年級鄰近畢業時，氧氣少女「司徒末」（邢菲飾演）與怪咖學霸男主角「顧未易」（林一飾演）因為意外合租，發生的一連串甜蜜、逗趣的愛情故事，記錄了男女主角一起成長的暖暖小時光。

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