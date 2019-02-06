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春風人脈超狂！　3好友全是「女神級藝人」曬照激讚：實在有夠水

記者劉宜庭／綜合報導

本土饒舌團體「玖壹壹」以獨特的台氏曲風大受歡迎，身為團長的春風個性直率，雖然全身刺青、頗有江湖味，但私底下的反差萌個性，卻時常逗樂大票網友，或許也正因為如此，他在演藝圈中擁有好人緣，其中更包括許多女神級藝人，每每曬出合照，總能在網路上掀起熱烈討論。

ㄧ、許維恩

許維恩不只外型亮眼，還擁有性感火辣的身材，經常在社群網站大方曬美照，分享美妝、保養心得，吸引大批粉絲關注，同時也是許多網友心目中的女神。外貌甜美、個性隨和的她，無論是在圈內圈外，都擁有一群好朋友，人緣相當好。

▲春風合照許維恩，滿臉笑意藏不住。（圖／翻攝自玖壹壹臉書）

▲▼許維恩深夜突PO合照春風（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

▲春風、許維恩私下交情相當好。（圖／翻攝自玖壹壹、許維恩臉書）

▲▼春風餐廳巧遇許維恩。（圖／翻攝自春風Instagram）

▲▼春風餐廳巧遇許維恩。（圖／翻攝自許維恩Instagram）

▲春風餐廳巧遇許維恩時曾激讚：「實在有夠水。」（圖／翻攝自春風、許維恩Instagram）

許維恩多次在社群網站上，分享與春風的合照，除了甜笑靠肩，日前雙方曾在餐廳巧遇，春風也曬照誇讚她「水嘎」、「實在有夠水！」先前春風在台中經營理髮店副業，她也親自前往捧場力挺，由於當時2人都穿著全白色系穿搭，引來外界開玩笑虧是「情侶裝」，甚至還有不少人敲碗、拱他們在一起，對於當時有網友留言：「案情不單純，公開吧」，許維恩則說了一句話解釋兩人關係，「想太多」，意味著彼此真的只是好朋友。

▲▼許維恩找春風洗頭髮（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲春風開店，許維恩親自前往捧場。（圖／翻攝自許維恩Instagram）

二、曾莞婷

曾莞婷外型亮眼，更晉升成一線女演員，被封為「本土劇女神」，在演藝圈擁有超廣人脈的她，日前曾曬出與春風的合照，當時更在文中寫道：「難道我們是朋友也要跟你說嗎⋯⋯。」文末，她還不忘開玩笑標註「我身邊有一陣風」，2人在鏡頭前並肩而坐，對著鏡頭露出開心笑容，顯見氣氛十分歡樂融洽。

▲曾莞婷好友圈。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

▲曾莞婷形容和春風如姊弟一般。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

本土劇女神配上台灣天團的組合，讓不少粉絲驚訝不已，相當意外工作性質差了十萬八千里的兩人竟然會是好麻吉，同樣也還有人開玩笑起鬨他們「在一起、在一起」，她當時也親自留言澄清：「（我們）是姊弟！」

三、雪碧

雪碧和春風同為台中人，性格也都很海派、愛交朋友，她過去曾PO出雙方穿著同款情侶裝的合照，一度因此爆出緋聞、傳出曖昧情，不過對於此事，春風則透過經紀人否認，並且肯定地表示，跟雪碧絕對不可能，至於傳說中的「情侶裝」，則是經紀人送的。

▲春風、雪碧。（圖／翻攝自雪碧臉書）

▲春風、雪碧性格都很海派、愛交朋友。（圖／翻攝自雪碧臉書）

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春風, 玖壹壹, 雪碧, 許維恩, 曾莞婷

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