《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

好萊塢資深男星米基洛克（Mickey Rourke）近日再度傳出爭議。根據外媒《Daily Mail》取得的法院文件指出，現年73歲的米基洛克疑似因積欠近美金6萬元（約新台幣190萬元）房租，恐面臨被房東要求搬離洛杉磯住處的處境。

報導指出，相關文件已於本週一提交至洛杉磯高等法院。房東艾瑞克・T・高爾迪（Eric T. Goldie）指控，米基洛克截至去年12月18日為止，積欠房租高達美金5萬9100元（約台幣186萬元），並已向其發出「三日內繳清或搬離」的正式通知。由於當天無法親自送達通知，文件最終被張貼於屋外。

米基洛克租屋糾紛恐再添爭議 近期風波不斷

米基洛克自去年3月30日起承租該棟位於比佛利葛洛夫（Beverly Grove）地區的三房兩衛住宅，原本月租為美金5200元（約台幣16萬元），入住第二個月起調漲至美金7000元（約台幣22萬元）。房東除追討欠款外，也要求終止租約並由米基洛克負擔律師費用，意味即使補繳房租，仍可能無法繼續居住。

該棟住宅本身也具歷史背景，建於1926年，1940年代曾由知名犯罪小說家雷蒙錢德勒（Raymond Chandler）居住，地點鄰近西好萊塢與洛杉磯知名購物商場The Grove，地段相當精華。

曾是好萊塢男神 晚年演藝路起伏不定

事實上，這並非米基洛克近期唯一的負面消息，參與英國實境節目《Celebrity Big Brother》時，因對同住來賓喬喬席娃（JoJo Siwa）發表被認為帶有歧視意味的言論與行為，最終遭節目製作單位請出節目，事件一度引發輿論撻伐。

回顧演藝生涯，米基洛克曾是1980年代好萊塢炙手可熱的男星，代表作包括《餐館》、《鬥魚》、《愛你九週半》及《天使心》，1990年代一度淡出演藝圈轉戰拳擊，卻因嚴重傷勢與整形手術影響外貌，星途急轉直下。直到2008年，他憑電影《力挽狂瀾》成功翻紅，勇奪英國影藝學院獎、金球獎並入圍奧斯卡最佳男主角，隨後也出演《鋼鐵人2》反派角色「鞭索」。然而近年多以小成本作品為主，聲勢已不復當年。

截至目前，米基洛克尚未就租屋糾紛作出公開回應，相關後續仍有待法院進一步裁定。