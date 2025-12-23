ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蕭煌奇表演「褲子拉鍊忘記拉」渾然不知
4種方法改善自我內耗
見劉宇寧鞋底黏彩片！丁禹兮1舉超暖
Kep1er現身台大唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全場嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Kep1er於20日晚間在台大體育館舉辦出道以來首次巡迴演唱會《Into The Orbit : Kep1asia》，以台北作為巡演終點站，成員從團體歌曲唱到solo舞台，更學了多句中文與與粉絲一起互動，現場氣氛超熱烈，當演唱會進入尾聲時，多娟更語出驚人表示：「還是我們從頭開始？」全場都喊著不想走。

▲▼Kep1er來台唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全員。（圖／FANME提供）

▲Kep1er巡迴最終站獻給台北。（圖／FANME提供）

《Into The Orbit : Kep1asia》台北站於20日在台大體育館登場，隨著亮黃色華麗燈光灑下，成員們穿著白色具有科技感的俐落服裝現身，一連帶來4首歌曲〈MVSK〉、〈LVLY〉、〈Yum〉、〈Don’t Be Dumb〉揭開演出序幕，巡演最後一站來到台北，有眞率先用中文打招呼「大家過得好嗎」，成員輪流與歌迷問候，炒熱現場氣氛。而休寧巴伊葉努力用中文說出：「有『我今天是第一次看Kep1er 的人嗎？』」結果全場沒聽懂，引起陣陣歡笑聲。

成員們精心安排分組演出，輪番上陣帶來不同面貌的合作舞台，先由小婷、有眞帶來穿上改良式西裝套服，大秀長腿、惹火演唱〈Trouble Maker〉；緊接著休寧巴伊葉、江崎光俏皮可愛的Paul Russell〈That Girl〉，兩位強勁的hip-hop實力又帥又可愛，還到台邊送出娃娃互動，超級親民；再來是多娟、采炫致敬前輩東方神起的歌曲〈MIROTIC〉，采炫展實力飆完美高音，讓全場氣氛沸騰到不行；最後合體唱著少女時代的〈I GOT A BOY〉，性感、甜美、帥氣魅力一次獻給粉絲。

▲▼Kep1er來台唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全員。（圖／FANME提供）

▲Kep1er唱到後面直呼不想走。（圖／FANME提供）

演唱會進入尾聲，Kep1er換上清爽夏日水手風服裝，為粉絲獻上他們的經典舞台，〈BUBBLE GUM〉、〈WA DA DA〉、〈Up!〉、〈Double Up!〉，電子重拍舞曲連發，現場氣氛層層堆疊到最高潮階段，采炫的喊麥「Taipei make some noise!」更是讓歌迷尖叫聲幾乎掀頂！

小婷特別介紹舞台秘辛：「大家有發現，〈BUBBLE GUM〉的開場把在KCON LA上表演的開場稍微重新編曲了？」台下熱情應援，也讓她們捨不得離開，多娟語出驚人表示：「聽說演出接近尾聲了，還是我們乾脆假裝不知道，從頭再開始呢？」全部的團員都搶著舉手說不想走，伊葉、江崎光則大方在台上教Kep1ian如何把Kep1er叫出來安可，最後全場乾脆一起練習大喊「Kep1er」，現場氣氛可愛又不捨。

在Kep1ian喊著「Kep1er」的聲聲應援下，Kep1er再次站回舞台上，全員特別戴上可愛的聖誕頭飾，帶來歌曲〈Shine〉、唱到〈Rewind〉時他們走下舞台與粉絲零距離互動，還加碼清唱聖誕歌曲，展現團隊優美合音！拍照環節時粉絲驚喜送上應援影片，一段段Kep1ian Cover舞蹈片段讓團員們陣陣驚奇，多娟尤其驚訝大家的韓文都太好了！

▲▼Kep1er來台唱到不想走！多娟：還是我們從頭唱？　全員。（圖／FANME提供）

▲Kep1er相約下次再見。（圖／FANME提供）

團員們最後感性致謝Kep1ian一路以來的陪伴，江崎光：「感到辛苦的時候想起粉絲也會得到力量。」多娟：「我們會帶著這個能量，很快回來！」小婷：「因為有你們在我們才能發光發熱！」采炫：「下一次我來的時候要用中文來說感言！」伊葉：「真的很感謝大家填滿了演出現場，我愛你們，聖誕快樂！」有眞承諾：「我們會盡快再以帥氣的模樣與大家見面的，在那天到來以前，我們都要健康，期待再次見面的日子到來。」Kep1er與Kep1ian用溫馨氣氛為這場巡演畫下最燦爛、也最難忘的句點。

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

