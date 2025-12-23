大霈機師爸過世！心碎飛加拿大見最後一面　抱骨灰搭機返台

記者孟育民／台北報導

公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，主持人浩子與李霈瑜（大霈）今（23）日出席開播記者會，持續帶領觀眾，用台語走進台灣各地。大霈上月證實機師爸爸「李鐵英」離世，她曾上網求助，希望能將爸爸的機長制服帶到溫哥華，她日前也特別飛到加拿大，將爸爸的骨灰親手帶回來台灣，在最後趕上見爸爸最後一面。

▲《HiHi導覽先生》第四季即將開播，本季加入三位全新助理主持林莎、山豬妹、冬天。（圖／公視台語台提供）

大霈被問日前處理父親後事，她語氣平靜表示《HiHi導覽先生》其實是爸爸非常喜歡的節目，父親生前總對這些充滿在地人文氣息的內容感到驕傲，「這是我做的、讓他很驕傲的節目，把事情做好，就是對他最好的回報。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大霈處理完父親身後事。（圖／公視台語台提供）



她說爸爸沒有留下什麼特別的心願，始終以她為榮，而她能做的，就是好好生活、好好工作。日前特地飛到加拿大見到父親最後一面，並將父親接回，大霈表示能夠「不留遺憾」其實非常難得，「一切都非常好。」她回憶父親總是樂觀支持她，只要能探班、能看她的作品都一定到場，也因此更希望大家能把握與家人相處的時間。