曾沛慈獻唱數度落淚！　台下成一片淚海笑喊：很棒

▲ 曾沛慈為戲劇演唱歌曲。（圖／華研提供）



記者翁子涵／台北報導

曾沛慈為影集《那些你不知道的我》所量身打造的歌曲〈不想忘的是…〉，歌曲由安竹間導演親自填詞創作，安竹間表示曾沛慈對歌詞情緒的理解極為敏銳，第一次進錄音室討論歌詞意義時，才剛聊到創作背後的情感核心，沛慈便在試唱時情緒潰堤，當場唱哭了在錄音室外聆聽的所有工作人員。安竹間說：「那一刻，大家都含著眼淚互看，卻一句話也說不出口，那個畫面我到現在都還記得。」

▲ 曾沛慈錄音唱到哭。（圖／華研提供）



曾沛慈笑說與導演討論歌詞意義時，很像在聽他講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是一次非常特別的經驗。她坦言早有預料自己會唱到哭，「只是差別在早哭還是晚哭而已。」曾沛慈說：「當時我只擔心，完蛋我哭了，後面會不會很難唱。」同時，她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定，「他完全明白我正在詮釋的是什麼，也覺得我已經抓到他想在這首歌裡表達的意思了，對我來說是很大的肯定。」



曾沛慈日前於臺北流行音樂中心舉辦演唱會，再度演唱〈不想忘的是…〉時，也忍不住淚灑舞台，現場形成一片淚海。她笑說：「我覺得哭真的是會感染的，其實滿希望大家就好好哭一哭，有時候哭完其實會更釋然。」得知觀眾同樣被唱哭，她幽默表示：「很棒，大家都是有感情的人類。」



此次 MV 巧妙穿插了《那些你不知道的我》的劇情畫面，讓觀眾得以從片段中推敲出多條耐人尋味的情感線索。隨著〈不想忘的是…〉MV率先曝光，《那些你不知道的我》的情感輪廓也逐漸浮現，卻仍留下足夠的空白，等待觀眾親自走進故事找尋答案。