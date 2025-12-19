ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
導演帶范冰冰回家！媽嗨喊「原來妳就是白冰冰」　影后當場傻眼：蛤？

記者蕭采薇／台北報導

中國女星范冰冰憑藉電影《地母》奪下金馬影后，雖無法親自來台宣傳，但特地派出片中的一對兒女代打。導演張吉安19日帶著演員許恩怡、白潤音出席媒體茶敘，意外爆料當時帶范冰冰回家向父親學習畫符、解降，沒想到媽媽看到大明星竟脫口：「原來妳就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住「蛤？」了出來。

▲白冰冰、范冰冰。（圖／翻攝自白冰冰臉書、范冰冰微博）

▲白冰冰、范冰冰，傻傻分不清楚。（圖／翻攝自白冰冰臉書、范冰冰微博）

張吉安透露，范冰冰在片中替村人解降的技能，是親自向他父親學習的。當時帶她回家時，張媽媽因為熱愛看台灣綜藝節目，還買了白冰冰的傳記，反而對白冰冰比較熟，一見到范冰冰就熱情招呼：「原來妳就是那個白冰冰！」讓范冰冰整個人被嚇到。張吉安笑說，其實范冰冰也知道白冰冰是誰，這段小插曲成為拍攝期間的有趣回憶。

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女（白潤因、許恩怡飾演）種地度日。（圖／海鵬提供）

▲范冰冰《地母》飾演農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日。（圖／海鵬提供）

除了趣事，張吉安也對范冰冰的演技嘆為觀止。片中有一場哭到鼻涕流下來的重頭戲，開拍前范冰冰竟專業詢問：「導演，你要濃稠的鼻涕，還是要流下來的？」原來是當年瓊瑤阿姨曾教過她怎麼控制哭戲。

最後導演要求「濃稠且不能斷」，她自信表示：「我一次過就好了，不用拍3小時。」結果真的精準達成，張吉安回憶：「喊卡的時候，她的鼻涕還在空中晃，卻馬上回神問我『這樣可以嗎？』」讓一旁的許恩怡也忍不住傳訊息請教前輩哭戲秘訣，范冰冰則大方分享：「多體驗生活。」

▲▼ 《地母》張吉安,許恩怡,白潤音茶敘-白潤音,張吉安,許恩怡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《地母》導演張吉安，帶著演員「代母出征」的白潤音、許恩怡出席媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

談及金馬獲獎當晚，張吉安透露與范冰冰通了1個多小時的電話，「她還在哭，跟我說那天晚上跟李安聊了很多，回了700多個訊息，很多很久沒聯絡的大咖演員都替她開心。」范冰冰更感性表示張吉安是她的幸運之神，希望能再合作。目前金馬獎座暫放在馬來西亞，兩人已約好12月31日跨年夜吃飯，屆時張吉安將親手把獎座交給她。

▲▼ 《地母》張吉安,許恩怡,白潤音茶敘-許恩怡。（圖／記者黃克翔攝）

▲許恩怡作品無數，在香港有「國民初戀」的稱號。（圖／記者黃克翔攝）

許恩怡在片中飾演范冰冰女兒，她透露范冰冰是片場最早到、最晚走的人，且永遠精神百倍，「她下車就敷著黑面膜，收工就敷白面膜。」除了保養狂魔，范冰冰的飲食也讓導演不敢恭維，張吉安嚐了一口她的健康餐後直呼：「味道很生澀，根本不是人吃的！」

▲范冰冰、許恩怡、白潤音、導演張吉安《地母》東京影展。（圖／2025 TIFF提供）

▲范冰冰、許恩怡、白潤音，三人日前在《地母》東京影展合體。（圖／2025 TIFF提供）

范冰冰為了《地母》自願讓導演「摧毀容貌」，犧牲演出換來影后殊榮，這也引發了連鎖效應。張吉安笑說，金馬酒會時林柏宏特地跑來毛遂自薦：「導演！你也可以摧毀我的臉！」讓他哭笑不得，《地母》現正全台熱映中。

 

