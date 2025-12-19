等了25年！電影版《尋秦記》原班人馬全回歸　古天樂「招牌T恤」網哭爆

記者蕭采薇／台北報導

穿越劇始祖回來了！讓影迷敲碗多年的電影版《尋秦記》，終於正式宣布定檔2026年1月9日全台上映。最讓粉絲激動的是，該片由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等港劇「原班人馬」領銜主演。18日正式預告曝光，不僅古天樂當年的「招牌T恤」驚喜現身，他更重現經典的「中英夾雜」說話風格，滿滿回憶殺讓網友直呼：「開年必看！」

▲《尋秦記》古天樂穿著當年的「招牌T恤」驚喜現身。（圖／華映提供）

預告中，古天樂飾演的項少龍雖然隱居古代，但現代人習性不改，一句「Really？」、「你有沒有車牌（駕照）？」、「你個廢柴（廢物）休息一下吧！」瞬間喚醒粉絲記憶。眼尖網友更發現，他在港劇版穿著穿越的那件T恤竟然還在，連配角「騰冀」和「陶總管」也驚喜回歸，讓鐵粉感動大喊：「超想再聽騰冀喊一句項大哥！」

▲身兼《尋秦記》監製與主演的古天樂（右）透露，早在十多年前就有人敲碗電影版。（圖／華映提供）

身兼監製與主演的古天樂透露，早在十多年前就有人敲碗電影版，他認為如果要拍，就不能只是重拍，「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」

▲《尋秦記》郭羨妮、朱鑑然。（圖／華映提供）



電影版劇情描述一場多年前的冤獄，讓現代人Ken（苗僑偉 飾）誓言穿越回秦代稱王。而原本歸隱田園的項少龍，被迫被徒弟秦王（林峯 飾）找回。面對現代人突襲與秦王的一統天下野心，師徒久別二十年將再次碰面，究竟項少龍能否了結宿命、回到現代？所有懸念將在大銀幕揭曉。