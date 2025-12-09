《黑澀會》女星育兒崩潰！產後半年「無助原因曝」：是不是做錯了

記者潘慧中／綜合報導

米奇（黃鈺文）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年證實懷孕，並在今年6月平安產子。然而，她9日在社群網站坦言，「最近育兒好崩潰」，讓不少家長粉絲看了相當有共鳴。

▲米奇坦言「最近育兒好崩潰」。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



米奇在Instagram限時動態透露，6個月大的兒子Jax最近的作息似乎出現變化，「原本Jax偶爾晚上可以自己睡」，但最近不知是否進入長牙期，兒子到了晚上「又超級慢入睡」、白天同樣難以被哄睡。

▲米奇產後剛過半年多。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



為了安撫Jax，米奇都有又抱又搖，明明知道長期下來不太好，「但聽到寶寶哭就真的很難狠下心。」只不過在這段時間以來，她的身心逐漸有吃不消的感覺，「身體真的有一點快受不了了。」

▲米奇不免自我懷疑。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



在情緒積累下，米奇不禁開始自我懷疑，「是不是哪裡做錯了？好無助喔。」她真實記錄媽媽面對育兒關卡的脆弱與壓力，也讓不少家長產生共鳴。

▲米奇的發文吸引不少共鳴。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）