張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

李俊昊與張員瑛首次合作主持AAA頒獎典禮，俊男美女的養眼組合讓粉絲看得目不轉睛，不過過程中出現許多小插曲，藝人上台大合照時，穿著裙子的張員瑛被叫到前排蹲下拍照，李俊昊見狀立刻護花，紳士舉動在網路上瘋狂圈粉。

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

當天典禮進行到最後藝人大合照的橋段時，張員瑛突被工作人員叫到第一排蹲下拍照，她因為穿著裙子有些彆扭，但仍乖乖聽話蹲在李俊昊旁邊，李俊昊一回頭見到她，露出驚訝表情，兩人說了幾句話，被解讀是李俊昊問她「為什麼在這裡？」她抬手指了工作人員的方向，李俊昊也順著看過去，露出不解的眼神。

▲李俊昊護花張員瑛。（圖／翻攝自Threads）



疑似是擔心女生走光，李俊昊立刻讓張員瑛站起來回到後排，張員瑛先是露出有些慌張的表情，但李俊昊堅持讓她往後站，最後起身站回成員們身邊，而鏡頭也拍到李俊昊露出不滿表情，看著工作人員所在的方向，直到開始拍照才露出笑容。

▲李俊昊護花張員瑛。（圖／翻攝自Threads）



李俊昊的舉動不僅表現了對後輩的關心，紳士風度更讓人對他好感度直線上升，該影片在X上瘋傳，已超過200萬次瀏覽，「大前輩果然不一樣」、「李俊昊紳士到，每次都會驚嘆」、「怎麼可以這麼溫柔又霸氣」、「太帥了吧 紳士霸總」。