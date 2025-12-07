家寧「認最近在省錢」吃超商即期品　罕揭財務現況：花在刀口上

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，一家四口因此挨告，但她仍繼續經營社群，最近更拍影片分享自己挑戰一日吃超商即期品的過程，同時也罕見地公開近期生活重心的調整方向。

▲家寧表示最近在調整生活。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧昨（6）日在頻道發布一支名為「破天荒！便利商店即期品一日挑戰超乎想像的划算程度」的影片，影片中她在鏡頭前坦言，最近正在重新審視並調整自己的生活，其中最關鍵的一環便是開銷這一部分的控管。家寧認為，日子雖然還是要過，但更重要的是「錢花得剛剛好，花在刀口上。」

▲家寧認為錢要花在刀口上。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



家寧在影片中向觀眾開箱自己買的便利商店即期品，而她在實際體驗了一整天的即期品生活後，表示對於這次的挑戰成果感到相當滿意，同時也給予了極高的評價。影片最後，她直言對於「現在正在省錢的我來說，真的是超級有感的。」內容曝光後，立刻掀起網友兩派討論，有人在給她其他即期品的意見，但也有人吐槽留言她，掀起不小的討論。

▲家寧挑戰一天吃超商即期品。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）