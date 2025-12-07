李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

▲李千娜舉辦個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李千娜於昨晚（6日）在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，在一連串動人歌曲後，李千娜直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔。」接著是感性說：「生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長，我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像武生，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像文生那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

▲▼李千娜邀請女兒顧穎擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）



而她也邀請女兒、新生代歌手顧穎擔任嘉賓，李千娜不忘問：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」

顧穎也趁機反問李千娜此刻的心情，當李千娜越說越多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」李千娜笑回：「哪有員工叫老闆下台的。」顧穎不好意思地表示：「媽媽，因為下一首是我要唱。」逗樂全場。

李千娜換上米白色流蘇長洋裝，也對已逝好友們展現無限懷念，像是和「小鬼」黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》，其中的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國，電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，是千娜獻上對好友們的思念，她唱得情深意重，台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。