ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

50歲港星立遺囑　留8億遺產
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔心碎轉身
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 IU 趙震雄 言承旭 吳建豪 周渝民 五月天 阿信

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

▲▼李千娜舉辦個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

李千娜舉辦個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

李千娜於昨晚（6日）在TICC台北國際會議中心舉辦出道18年的首次大型個唱「入戲」，在一連串動人歌曲後，李千娜直呼：「先休息十分鐘好不好，好緊張喔！ㄧ直站不穩，腿好軟喔。」接著是感性說：「生旦淨丑，這四個角色可以說伴著我一路成長，我常說我是戲棚腳長大的，在經歷很多事、遇到很多阻礙，發現自己會很像武生，勇敢的、毫無畏懼，但又常常像文生那麼灑脫，這些看似負擔的事情，在我的世界裡，最後都會變甜的。」

▲▼李千娜邀請女兒顧穎擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李千娜邀請女兒顧穎擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

▲▼李千娜舉辦個唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

而她也邀請女兒、新生代歌手顧穎擔任嘉賓，李千娜不忘問：「這是你比完賽，第一次活生生站在大家面前，站上這個舞台緊張嗎？」還加碼幫觀眾問：「第一次跟媽媽同台的感覺是什麼？」顧穎回應說：「我覺得很激動也很緊張，我原本以為會看得很清楚大家，結果眼前黑漆漆的，這是你的第一場大型演唱會，也是我第一次站在這麼多人面前唱歌，我覺得非常有意義跟是一個重大任務，很替你開心也想跟你說一聲辛苦了。」

顧穎也趁機反問李千娜此刻的心情，當李千娜越說越多，顧穎忍不住說：「老闆，要不要先下去休息，喝個水、補個妝？」李千娜笑回：「哪有員工叫老闆下台的。」顧穎不好意思地表示：「媽媽，因為下一首是我要唱。」逗樂全場。

李千娜換上米白色流蘇長洋裝，也對已逝好友們展現無限懷念，像是和「小鬼」黃鴻升共同主演的偶像劇《逃婚100次》，其中的插曲〈命中注定〉，以及如同兄長般的顏正國，電影《少年吔》片尾曲〈莫忘〉，是千娜獻上對好友們的思念，她唱得情深意重，台下觀眾們為之動容、頻頻拭淚。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李千娜

推薦閱讀

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

5小時前

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

12/6 16:07

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

5小時前

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

12/6 16:09

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

8小時前

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

12/6 16:30

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

19小時前

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

22小時前

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

22小時前

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

20小時前

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

5小時前

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

2小時前

熱門影音

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」

AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好
看更多

AAA／Rei跳一半到藝人席　佐藤健.朴寶劍跳舞啦！

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前11

直擊／舒華扛5萬人世運主持！絕美公主風現身　台上他也是台灣孩子

49分鐘前50

張員瑛AAA「愛到連喝2杯」！手搖品牌+黃金比例曝光　11韓星同款一次看

59分鐘前0

小禎離婚5年合體前夫！認昔「水火不容」糾葛曝光　李進良：不適合婚姻制度

1小時前11

詹惟中認今年運氣不好　「遭同業落井下石」開酸：我看他是鬼吧

1小時前0

阿翔當眾出糗！示範《大集合》 新關卡慘摔落　遭女學生屌打尷尬了

1小時前10

蔡尚樺連續工作8天「用嗓過度大燒聲」　遭曾國城訓話她反駁

1小時前0

張韶涵演唱會驚見「分身」！AI換臉無縫接軌　萬人驚呼：太會玩

2小時前0

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

2小時前0

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

2小時前2

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    5小時前4842
  2. 朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他
    12/6 16:073232
  3. 直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍
    5小時前2413
  4. AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」
    12/6 16:096
  5. 喪女5年最痛決定！古錐師拆除「唯一回憶」
    8小時前42
  6. 獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！
    12/6 16:3041
  7. 直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎
    19小時前144
  8. 「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅
    22小時前104
  9. 林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」病因曝光
    22小時前103
  10. 直擊／IU奪大獎！GD齊名得獎驚喜現身
    20小時前222
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合