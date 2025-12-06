直擊／林俊傑美聲獻唱〈背對背擁抱〉WOODZ衝上台合唱！IU嗨到揮手

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。歌王林俊傑稍早以表演嘉賓身份驚喜上台，帶來全台都會唱的〈修煉愛情〉，沒想到在唱到第二首〈背對背擁抱〉時，WOODZ（曹承衍）上台一起合唱，全場氣氛陷入最高潮。

▲▼林俊傑、WOODZ合體表演。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊傑稍早驚喜上台演唱，沒想到，唱到〈背對背擁抱〉時，WOODZ（曹承衍）上台一起合唱，全場被兩人的美聲所震撼，尤其是IU與朴寶劍在觀眾席全程揮手投入在表演裡，成為演出意外的亮點。

▲IU、朴寶劍台下投入聽表演。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。