曾淪通緝犯！高山協作「阿共」躲深山贖罪　變身「人肉救護車」衝第一救難

記者蕭采薇／台北報導

耗時4年、深入中央山脈拍攝的紀錄電影《高山遊民》，聚焦傳奇高山協作員「阿共」（趙國恭）跌宕起伏的人生。他曾是風光的高山嚮導，更上過知名節目《台灣全記錄》，卻因沈迷賭博欠債，淪為亡命天涯的通緝犯，最終更鋃鐺入獄。在歷經人生谷底後，他選擇再次背起瓦斯桶，回到最熟悉的山林，用汗水與體力贖罪，找回生命的出口。

▲《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，協作「阿共」曾是369山莊最寂寞的存在。（圖／海鵬提供）

▲《高山遊民》主角「阿共」長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。（圖／海鵬提供）

導演王安民透露，在長達4年、超過50次的跟拍過程中，從玉山國家公園管理員口中得知，每當發生山難，第一個衝鋒救人的永遠都是阿共。雖然他是負責照護山友飲食的協作，卻常在生死交關時刻扮演關鍵角色，被譽為「人肉救護車」。導演感慨道，這樣一位熱忱善良的靈魂，卻也是山中最寂寞的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，協作「阿共」曾是369山莊最寂寞的存在。（圖／海鵬提供）

▲協作「阿共」常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻是山中最寂寞的存在。（圖／海鵬提供）

對於山友而言，本片更藏有珍貴回憶。片中完整紀錄了阿長年任職、如今已進行改建的「三六九山莊」原始樣貌。導演表示：「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』。」

▲《高山遊民》深入臺灣百岳拍攝，協作「阿共」曾是369山莊最寂寞的存在。（圖／海鵬提供）

▲《高山遊民》完整重現昔日的「三六九山莊」。（圖／海鵬提供）

為了回饋山友，《高山遊民》將於12月6日在雪霸國家公園遊客中心舉辦「雪霸特映會」，該地正是電影拍攝場景之一。導演王安民將出席映後座談分享秘辛，報名入場還可獲贈「Jack Wolfskin飛狼」特製圍巾，邀大眾一同看見台灣山林的溫度與故事。

 

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

