震撼彈！F4新歌「真的沒有朱孝天」　換五月天阿信、周杰倫神助攻

記者蔡琛儀／台北報導

太驚喜！繼今年F4世紀合體後，由天王周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民，以及天團五月天阿信空前的傳奇合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉突宣告在5日下午5點全球同步數位上線，由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，兩大巨頭聯手，打造「F✦ FOREVER」永恆之曲〈恆星不忘Forever Forever〉，堪稱空前絕後。而朱孝天則一如先前傳言沒有加入。

▲周杰倫、五月天阿信攜手為言承旭、吳建豪、周渝民神級合唱、合作新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，五月天阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完都還沒收到歌曲，到了9月阿信再傳訊給周董，周董反出考題要阿信先寫詞，阿信笑說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」

言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天，多年後再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」

言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感興表示：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」