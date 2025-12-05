疑勾結親信賺45億！房時爀5度被調查　HYBE股份遭凍結

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE再掀風波。董事長房時爀因被懷疑涉及不正當股票交易，名下價值約韓幣1568億元（約新台幣35億元）的HYBE股份遭法院凍結。首爾南部地方法院近日同意檢方提出的「保全追徵」申請，暫時禁止他處分相關資產。

▲房時爀為HYBE創辦人與最大股東。（圖／翻攝自韓網）



檢方與警方正在調查房時爀是否在2019年HYBE上市前，刻意向舊有投資人隱瞞公司將進行IPO，並引導他們把股份賣給由他親信組成的私募基金所設立的特殊目的公司（SPC）。根據調查，他當時與該基金簽約，約定可分得出售利益的 30%，最終因股份出售，獲利約韓幣2000億元（約台幣45億元）。警方認為這可能構成《資本市場法》的不正當交易。

HYBE回應說，資產凍結只是常規調查程序，並非代表房時爀有罪，公司也已誠實配合調查、等待後續結果。房時爀本人否認所有指控，強調當時上市程序完全依照法律規定，他也曾向公司內部員工發信，承諾會把問題處理好，不讓個人事件拖累公司。

目前房時爀已接受警方5次調查，第一次現身時還向媒體鞠躬致歉，表示會配合調查。除了股票疑雲，房時爀與ADOR前代表閔熙珍的糾紛也仍在發酵。閔熙珍近期在法庭上說，房時爀當年為招募她進HYBE非常積極，但加入後態度大變，讓她失望。她還指控自己受到不公平對待，例如她負責的NewJeans被延後，而房時爀力挺的另一家子公司Source Music旗下女團LE SSERAFIM卻先出道。

隨著HYBE與ADOR的對立持續升溫，房時爀涉及的多項爭議成為南韓娛樂圈關注焦點，外界也在等待後續法律結果與公司內部局勢的變化。