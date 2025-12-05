粿粿范姜鬧婚變「禍及俐蓁」　校園演唱會全被取消…經紀人曝現況

▲范姜彥豐控訴粿粿外遇王子一事。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

圖文／鏡週刊

范姜彥豐控訴王子介入他與粿粿的3年婚姻，此事爆發以來，3人其實都不好過，范姜爆瘦了十多公斤、王子演藝事業暫停，粿粿則背負了上百萬的離婚費，此事更禍及曾邀范姜彥豐合拍新歌〈遇見愛〉MV的啦啦隊員俐蓁，據了解，她不僅遭到網友炎上，連原本談定了十多場校園演唱會，一夕之間被取消光光， 損失慘重。

▲俐臻無奈捲范姜彥豐婚變，校園演唱會被取消光光。（圖／XＧ娛樂提供）

俐蓁邀來范姜彥豐拍攝〈遇見愛〉MV，當時，范姜彥豐曾留言稱讚：「好會唱，好好聽。」而俐蓁在社群上稱其為「一日男友」，並開玩笑說：「我也想抱久一點，但人家不要啊。」因爲這一段曖昧對話，俐臻遭到網友攻擊，認為她不尊重粿粿，沉澱1個月後，她深知謹言慎行的重要，如有需要，她願意跟粿粿道歉。

▲啦啦隊員俐蓁跨界當歌手，推出新歌〈遇見愛〉MV。（圖／XＧ娛樂提供）

時隔1個多月，范姜控訴粿粿與王子的婚外情，再度成為新聞焦點，沒料到此事再度禍及俐蓁，身為局外人的她，原訂年底有十多場校園演唱會竟被取消光光，讓她的歌手之路充滿荊棘，沒想到會被捲入婚變一事，據經紀人透露，俐蓁嚇得暫停了所有她以歌手身分所接的工作，退回單純的啦啦隊員身份，受到的驚嚇不小。



