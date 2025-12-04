ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／17.5巨根按摩師！ 大咖女主持人點菜
《動物方城市2》心理測驗快來玩！
小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

濱崎步 蔡淳佳 吳宗憲 陳詩媛 王齊麟 熊熊 家寧 李玉璽

亞洲流行音樂教父鮑比達　親揭與張國榮等巨星合作秘辛

記者葉文正／台北報導

人稱「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，曾為葉蒨文、林子祥、張國榮、李宗盛、張信哲、蔡琴、coco李玟、蕭亞軒、柯以敏等巨星製作專輯，更是K歌神曲《新不了情》的作曲人，是80~90年代無人不知無人不曉的金牌製作人．很少上節目的他，非常難得偕同范怡文參加了《新聞挖挖哇》的錄影，透露他與許多巨星合作的秘辛。

▲鮑比達與范怡文。（圖／JET提供）

▲鮑比達(左)與范怡文。（圖／JET提供）

而在明年1/31晚間，他即將帶領一群頂尖的國際級樂手和歌手范怡文、林俊逸，在微風南山藝文中心舉辦一場非常特別的《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》．鮑比達用古典爵士跨界風格，以他神乎其技的編曲為經典歌曲注入新的靈魂，他自己也相當興奮，直呼很期待的演唱會來臨！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鮑比達與范怡文。（圖／JET提供）

▲鮑比達提到天王天后秘辛。（圖／JET提供）

鮑比達70-80年代曾與許多香港巨星合作。提到已故天王張國榮，鮑比達回憶道：「張國榮是一個相當敏感的歌手，每次錄音之前，我會先察言觀色，看看張國榮今天的狀況如何，如果他很開心，唱的節奏就會比較快；但若是他狀態不好，則要調慢」但鮑比達不是每次都猜得到他的心情，隨時要臨機應變，也讓眾人直呼：你太難了！

而講到抒情歌王林子祥，鮑比達可說是發掘他的貴人，鮑比達第一次碰見林子祥是在當時的富麗華酒店，他的樂隊正好需要一位歌手。有天鮑比達走到飯店大廳外，就看到林子祥拿著吉他唱著歌，那時候還沒有太多人認識，但鮑比達直覺他十分獨特是可造之材，於是找他來當歌手，沒想到一唱就唱出了名堂，之後便在香港大紅大紫。鮑比達笑說林子祥很愛飆高音，每次演唱會總是有默契地回頭看著鮑比達，情誼相當深厚．

說到鮑比達創作的Ｋ歌神曲《新不了情》，他回憶80年代出席香港作曲家及作詞家協會晚宴，他見到王福齡老師彈奏《不了情》，鋼琴一彈前奏，所有人感動鼓掌，於是鮑比達心想「希望有一日我都有這樣一首歌。」我永遠記得這件事，誰知十年後有一部電影，由爾冬陞執導的《新不了情》找他做電影配樂，他覺得是上天的安排。當他寫好2首歌曲準備去見爾冬陞時，他意外遲到錯過了巴士，等待下一班的時間，他心想只帶2首可能不夠，於是在等巴士的10分鐘內，突然靈感湧現快速的寫好第三首。沒想到爾冬陞聽完竟選了10分鐘寫的歌，也就是現在的《新不了情》；一開始《新不了情》在香港並沒有太多迴響，直到在台灣傳唱之後爆紅，不但紅回香港，更成為30年來KTV必點的K歌神曲。鮑比達對此相當感恩，也直呼這真的是奇蹟！

擁有天生渾厚嗓音的范怡文也參與了本次演唱會；她分享了8年前跟著濟公禪師修行，徹頭徹尾改變了她的生活，以前經營生意每天壓力大到睡不著的她，現在則是遵照師父的開示，覺得心情輕鬆又開心，其中最大的改變就是戒掉抽了36年的菸，現在不但不抽，還很怕菸味。范怡文笑說能讓從小就桀傲不遜的她徹頭徹尾改變，真的是奇蹟，也讓女兒非常驚訝。她也分享，雖然自己是80年代的歌手，但當時為了做生意淡出歌壇近20年，觀眾或許早已忘記她，如今再回到最愛的歌唱事業，她是將自己當成新人重新出發。

被主持人鄭弘儀問到，鮑比達大師至今單身，是否會想要有第二春？鮑比達笑說：我的情人就是「音樂」，他現在每天都會花很多時間準備《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》的曲目，一起床就想著這首歌要怎麼表現，那首歌的樂器要怎麼編寫，花很多時間坐在鋼琴前彈奏或是用電腦編曲，每天沉浸在音樂之中，樂此不疲，他說：「音樂也是我維持年輕的秘訣」他也期待大家一起來聽演唱會，一起變年輕！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鮑比達

推薦閱讀

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

14小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

12/3 20:37

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

2小時前

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

12/3 22:09

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

7小時前

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

14小時前

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

5小時前

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

12小時前

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

12/3 16:51

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

14小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

4小時前

熱門影音

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

看更多

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

即時新聞

剛剛
剛剛
49分鐘前10

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

1小時前35

小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

1小時前30

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

1小時前2

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

1小時前14

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

1小時前0

亞洲流行音樂教父鮑比達　親揭與張國榮等巨星合作秘辛

2小時前0

《列車人生》跨八國開播！曾寶儀曝43度朝聖心路歷程　李國煌感動發聲

2小時前10

黃沐妍懷孕認「身體悄悄改變」　自曝便祕困擾：以前從沒想過

2小時前0

朴娜勑遭前經紀人控職場霸凌！強迫陪酒24小時待命　面臨百萬求償

2小時前0

東諺燒150萬舞台劇 白冰冰從不看好到驕傲按讚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    14小時前4822
  2. 陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長
    12/3 20:376
  3. Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光
    2小時前621
  4. 濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲
    12/3 22:093810
  5. TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
    7小時前61
  6. 4月大女兒看起來怪怪的！
    14小時前322
  7. 周杰倫開深V胸毛胸肌炸出　官宣好消息
    5小時前128
  8. 洪真英「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
    12小時前82
  9. 家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG
    12/3 16:51224
  10. 經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」
    14小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合