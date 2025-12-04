亞洲流行音樂教父鮑比達　親揭與張國榮等巨星合作秘辛

記者葉文正／台北報導

人稱「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，曾為葉蒨文、林子祥、張國榮、李宗盛、張信哲、蔡琴、coco李玟、蕭亞軒、柯以敏等巨星製作專輯，更是K歌神曲《新不了情》的作曲人，是80~90年代無人不知無人不曉的金牌製作人．很少上節目的他，非常難得偕同范怡文參加了《新聞挖挖哇》的錄影，透露他與許多巨星合作的秘辛。

▲鮑比達(左)與范怡文。（圖／JET提供）

而在明年1/31晚間，他即將帶領一群頂尖的國際級樂手和歌手范怡文、林俊逸，在微風南山藝文中心舉辦一場非常特別的《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》．鮑比達用古典爵士跨界風格，以他神乎其技的編曲為經典歌曲注入新的靈魂，他自己也相當興奮，直呼很期待的演唱會來臨！

▲鮑比達提到天王天后秘辛。（圖／JET提供）

鮑比達70-80年代曾與許多香港巨星合作。提到已故天王張國榮，鮑比達回憶道：「張國榮是一個相當敏感的歌手，每次錄音之前，我會先察言觀色，看看張國榮今天的狀況如何，如果他很開心，唱的節奏就會比較快；但若是他狀態不好，則要調慢」但鮑比達不是每次都猜得到他的心情，隨時要臨機應變，也讓眾人直呼：你太難了！

而講到抒情歌王林子祥，鮑比達可說是發掘他的貴人，鮑比達第一次碰見林子祥是在當時的富麗華酒店，他的樂隊正好需要一位歌手。有天鮑比達走到飯店大廳外，就看到林子祥拿著吉他唱著歌，那時候還沒有太多人認識，但鮑比達直覺他十分獨特是可造之材，於是找他來當歌手，沒想到一唱就唱出了名堂，之後便在香港大紅大紫。鮑比達笑說林子祥很愛飆高音，每次演唱會總是有默契地回頭看著鮑比達，情誼相當深厚．

說到鮑比達創作的Ｋ歌神曲《新不了情》，他回憶80年代出席香港作曲家及作詞家協會晚宴，他見到王福齡老師彈奏《不了情》，鋼琴一彈前奏，所有人感動鼓掌，於是鮑比達心想「希望有一日我都有這樣一首歌。」我永遠記得這件事，誰知十年後有一部電影，由爾冬陞執導的《新不了情》找他做電影配樂，他覺得是上天的安排。當他寫好2首歌曲準備去見爾冬陞時，他意外遲到錯過了巴士，等待下一班的時間，他心想只帶2首可能不夠，於是在等巴士的10分鐘內，突然靈感湧現快速的寫好第三首。沒想到爾冬陞聽完竟選了10分鐘寫的歌，也就是現在的《新不了情》；一開始《新不了情》在香港並沒有太多迴響，直到在台灣傳唱之後爆紅，不但紅回香港，更成為30年來KTV必點的K歌神曲。鮑比達對此相當感恩，也直呼這真的是奇蹟！

擁有天生渾厚嗓音的范怡文也參與了本次演唱會；她分享了8年前跟著濟公禪師修行，徹頭徹尾改變了她的生活，以前經營生意每天壓力大到睡不著的她，現在則是遵照師父的開示，覺得心情輕鬆又開心，其中最大的改變就是戒掉抽了36年的菸，現在不但不抽，還很怕菸味。范怡文笑說能讓從小就桀傲不遜的她徹頭徹尾改變，真的是奇蹟，也讓女兒非常驚訝。她也分享，雖然自己是80年代的歌手，但當時為了做生意淡出歌壇近20年，觀眾或許早已忘記她，如今再回到最愛的歌唱事業，她是將自己當成新人重新出發。

被主持人鄭弘儀問到，鮑比達大師至今單身，是否會想要有第二春？鮑比達笑說：我的情人就是「音樂」，他現在每天都會花很多時間準備《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》的曲目，一起床就想著這首歌要怎麼表現，那首歌的樂器要怎麼編寫，花很多時間坐在鋼琴前彈奏或是用電腦編曲，每天沉浸在音樂之中，樂此不疲，他說：「音樂也是我維持年輕的秘訣」他也期待大家一起來聽演唱會，一起變年輕！