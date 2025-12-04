ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王仁甫女兒19歲了！馬拉松規格慶生
LIVE／AAA高雄接機直播看這裡
高雄AAA卡司、直播、流程一次看
森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》喜訊連連，節目收視屢佔排行榜之冠，最新一集邀來「金曲歌王」翁立友擔任大來賓，製作單位也以他的名字設計「以歌會友歌友會」主題。翁立友一開場就接連帶來〈十面埋伏〉、〈Only You〉、〈搖咧〉等夯曲，渲染力十足，全場歌手更是集體大合唱。藉著節目，他也順勢宣傳全新專輯《看天》，並預告將帶給歌迷更多驚喜。

▲▼翁立友登節目宣傳新專輯。（圖／中視提供）

▲▼翁立友登《綜藝一級棒》宣傳新專輯。（圖／中視提供

▲▼翁立友登節目宣傳新專輯。（圖／中視提供）

節目還安排「愛要大聲說出來」情歌對唱單元，感情八卦話題立刻展開。陳孟賢開第一槍，直指：「李子森跟杜忻恬瞞很久了，何時要說出來？」康康接著說：「如果他們結婚的話，就像陳漢典娶 LuLu 一樣，大家都很開心。」陳隨意則好奇：「為何『森恬 CP』卻演唱〈為何你愛著別人〉？兩人都還沒結婚，他們口是心非。」

▲▼翁立友登節目宣傳新專輯。（圖／中視提供）

▲杜忻恬與李子森戀情被懷疑瞞很久。（圖／中視提供）

話鋒一轉，陳孟賢自爆近期有一個煩惱：「最近到外面商演，觀眾朋友看到我都握著我的手說『吳美琳有來嗎？她是一個好女孩，你不娶她真的會後悔一輩子。』」翁立友還加碼建議：「如果你去吳美琳的故鄉彰化秀水鄉，鄉親們絕對不會放你走，直接當秀水女婿。」康康也幽默表示：「其實我是對吳美琳的媽媽比較有好感。」逗得全場大笑。

