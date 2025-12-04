韓籍啦啦隊女神錄影一半抽筋　南珉貞發聲報平安：請不要擔心！

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神、富邦悍將Fubon Angels成員南珉貞最近錄製運動實境節目《最強的身體》，結果過程中疑似引發舊傷，導致大腿抽筋。然而，她事後在社群PO出自己痛苦遮臉的治療畫面，結果引發粉絲擔憂，為此南珉貞再度發文報平安了！

▲南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

南珉貞透過Threads發文，她坦言早在錄影前就出現身體警訊，並透露「練習的時候做深蹲後，我的腳踝就有點疼」，這突如其來的傷勢，讓她當時內心其實有些擔心，深怕影響表現。為了保持最佳狀態，南珉貞飛回韓國進行密集治療，她回憶當時每天都去醫院做針灸和物理治療，為了治好腳踝的傷勢，她認為自己可說是真的全力以赴。

隨著密集的復健治療，南珉貞表示在狀態慢慢好轉後，她加大了訓練強度，開始更努力地練習跑步，甚至萌生想試試看自己極限的念頭。當南珉貞看到現場有這麼多家人和粉絲特地前來為她加油打氣，讓原本只想順利完賽的她，瞬間燃起勝負欲，直呼自己當下忍不住更想貪心一點，想拿第一名。

▲南珉貞發文報平安。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）

不過，南珉貞坦承，其實她知道自己的身體狀態還不是最巔峰的樣子，並堅定地向許下承諾：「我想變得更強，再一次挑戰自己。」最後，南珉貞也不忘在留言區安撫為她擔憂的粉絲們，特別強調這次的腳踝狀況，「不是大傷，請不要擔心！」