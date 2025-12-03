丫頭「摯愛命危」！　尪陪同簽「放棄急救」崩潰爆哭

▲ 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安、夏和熙、丫頭出席「2025毛起來愛」公益記者會。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安以及愛心總召夏和熙、丫頭今（3日）出席「2025毛起來愛」公益記者會，ㄚ頭分享自己曾經面臨寵物瀕臨命危要簽放棄急救同意書，當時她跟老公都在醫院一起面對這個痛苦的抉擇，也想到如果未來兩人面臨這樣的狀況，ㄚ頭當時問老公說：「如果以後這樣，你要我簽(同意書)嗎？」老公說當然簽，ㄚ頭則說自己也會簽。

有了毛小孩，被問會不會想要自己的小孩？ㄚ頭說：「大家應該都知道，我沒有想要小孩，小孩不在自己的人生規劃當中，但可以養很多毛小孩，盡自己能力幫助很多毛小孩。」鼓鼓呂思緯也表示狗狗就是他心中最柔軟的一塊，他的愛犬「小柱」正好就是他在寵物公園的認養會活動認養回家的。他非常喜愛小柱，是他在心裡無法或缺的一員，並為小柱創作歌曲〈我的心裡呀〉來表達對他的愛，更笑稱自己在家中是僕人，「狗狗地位最高！」

蕭秉治的愛犬「豬血糕」是在中途之家領養來的，跟他非常親密，甚至他的週邊商品還以「豬血糕」為靈感做成螢光棒，蕭秉治說雖然自己小時候怕狗，但領養豬血糕後讓他更了解如何與狗狗相處，而在照顧狗狗的生活中，飼養費用是一筆不小的開銷，更何況是這些收容及照護浪浪的愛心機構，他難以想像開銷會有多大，「希望透過這次毛起來愛的活動，集結大家的愛，捐贈給這些機構，讓浪浪們溫飽一餐度過美好的暖冬！」

白安目前家裡有3隻貓，貓咪們是她在遇到困難或低潮期時最大的慰藉，「牠們對我每一天都很有幫助，沒有低潮的時候看到牠們也很開心！」白安希望透過這次活動號召大家響應愛心，毛孩是人類最好的朋友，這次換我們來守護浪浪們了！

