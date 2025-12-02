王家梁狂嗑16oz起司牛肉堡＋炸雞　曝「放縱餐」關鍵：一餐不會走樣

記者蔡宜芳／綜合報導

38歲男星王家梁曾是籃球校隊，19歲便開始跟著表哥健身，長年維持好身材，更在去年考取AFAA-PFT個人體適能顧問資格。他2日在限時動態曬出超高熱量的「放縱餐」，指出身材需要「花時間養成」，他也分享關鍵作法。

▲王家梁長年保持好身材。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

在王家梁曬出的照片中，可以看到他一次吃了16oz的起司牛肉堡、兩塊炸雞，再配一杯珍珠青茶，「熱量爆表，脂肪超標，高碳水，蛋白質可接受。」表示吃完很滿足。他也提到，可能會有人好奇要維持身材，怎麼能吃這些高熱量食物，對此，王家梁說：「其實，身材是花時間養成的，不會健身三次就長肌肉。相對的，偶爾吃一餐這類食物，也不會造成你的身材走樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，王家梁提醒說，最重要的是平時飲食有做到百分之七十至八十的控制，再搭配健身，這樣才能在有口慾的時候好好放鬆一下，「不要看到身材好的人發罪惡至極的美食照，就認為他天天這樣吃，那你就完蛋了。」

▲王家梁分享自己的放縱餐。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）