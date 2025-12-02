舒子晨出國穿超低胸！尪「已經結網了」撒嬌怨：要回來了嗎很想妳

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，不時會和粉絲分享生活。有趣的是，她最近和團員們出國遊玩，讓排球選手老公許美中哀怨地說：「遠在台灣丈夫已經結網了。」

▲舒子晨最近和團員們出國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



照片中，可以看到舒子晨身穿一襲亮眼的紅色印花連身褲，細肩帶搭配胸前與腰間的巧妙挖空設計，露出渾圓半球和纖細腰線，勾勒出恰到好處的性感線條。

▲舒子晨解放低胸。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



鮮豔的紅色圖騰不僅使舒子晨的膚色更顯白皙，也讓整體造型散發濃厚的度假感。陽光灑落時，貼身卻不緊繃的剪裁拉長比例。她將頭髮簡單束起，露出清爽俐落的頸部線條。

▲舒子晨很適合這身造型。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



讓人嘴角失守的是，許美中在留言區開玩笑地哀怨說，他在台灣已經快結網了，讓舒子晨看得滿頭問號，他則繼續問：「要回來了嗎？妮妮跟我都很想妳。」對此，舒子晨的理性回答再度逗樂粉絲：「還沒還要3天。」

▲舒子晨和老公的隔空互動讓人嘴角失守。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）