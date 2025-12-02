ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
新颱風最快生成時間曝
葉珂直播「背景傳出嬰兒哭聲」！爆是黃曉明女兒
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 許瑋甯 邱澤 祈錦鈅 王嘉爾 楊乃文 郝蕾 辛芷蕾

舒子晨出國穿超低胸！尪「已經結網了」撒嬌怨：要回來了嗎很想妳

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，不時會和粉絲分享生活。有趣的是，她最近和團員們出國遊玩，讓排球選手老公許美中哀怨地說：「遠在台灣丈夫已經結網了。」

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲舒子晨最近和團員們出國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

照片中，可以看到舒子晨身穿一襲亮眼的紅色印花連身褲，細肩帶搭配胸前與腰間的巧妙挖空設計，露出渾圓半球和纖細腰線，勾勒出恰到好處的性感線條。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲舒子晨解放低胸。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

鮮豔的紅色圖騰不僅使舒子晨的膚色更顯白皙，也讓整體造型散發濃厚的度假感。陽光灑落時，貼身卻不緊繃的剪裁拉長比例。她將頭髮簡單束起，露出清爽俐落的頸部線條。

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲舒子晨很適合這身造型。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

讓人嘴角失守的是，許美中在留言區開玩笑地哀怨說，他在台灣已經快結網了，讓舒子晨看得滿頭問號，他則繼續問：「要回來了嗎？妮妮跟我都很想妳。」對此，舒子晨的理性回答再度逗樂粉絲：「還沒還要3天。」

▲▼舒子晨。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲舒子晨和老公的隔空互動讓人嘴角失守。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

舒子晨

推薦閱讀

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

6小時前

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

17小時前

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」！凌晨黏TT…他當街親全被拍

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」！凌晨黏TT…他當街親全被拍

8小時前

專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

專訪／認了跟Emma聊過「爸媽離婚」　温昇豪夾在李進良、小禎中間

9小時前

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊畫眼線」剛買車3個月：腦袋空白

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊畫眼線」剛買車3個月：腦袋空白

5小時前

八點檔女神車禍重傷！　大結局前劇組緊急換人…見換角公告吐心聲

八點檔女神車禍重傷！　大結局前劇組緊急換人…見換角公告吐心聲

4小時前

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

5小時前

許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角：一切都很美好

許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角：一切都很美好

20小時前

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

11/30 20:49

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人　主持人一聽傻眼了

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人　主持人一聽傻眼了

12/1 13:42

鄭爽消失4年推AI短劇！　90%還原代孕醜聞真相…被封殺4年近況曝

鄭爽消失4年推AI短劇！　90%還原代孕醜聞真相…被封殺4年近況曝

7小時前

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

1小時前

熱門影音

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」
楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
邱澤深情告白許瑋甯 「希望下輩子還能認出我」　

邱澤深情告白許瑋甯 「希望下輩子還能認出我」　
在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷
侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！
楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　唱〈烏梅子醬〉甜Cue老婆♥
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動

台灣觀光大使勁敵出現！ 圭賢叫羅PD：不要太認真活動
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

看更多

【男人你在玩火】超乖柯基聽到禁語瞬間爆氣怒吼

即時新聞

剛剛
剛剛
剛剛0

八點檔女星遭詛咒「賺這麼多錢也沒命花」走心　親上火線回覆！

3分鐘前0

陸劇陷影視寒冬！「演員片酬砍一半」　迪麗熱巴陳偉霆也遭殃

10分鐘前0

《動物方城市2》藏7大彩蛋！市長「馬力夯」原型是他　神還原《料理鼠王》

17分鐘前0

舒子晨出國穿超低胸！尪「已經結網了」撒嬌怨：要回來了嗎很想妳

32分鐘前10

「臺灣第一女外科」林靜芸丈夫失智不認字！　感性吐心聲：能陪伴我就好

39分鐘前0

《許我耀眼》爆紅女星遭傳「賣面膜出事」鍋推給AI！　怒發聲報警

1小時前56

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

1小時前127

辛龍露面了！「比YA宣布回歸」最新近照曝光　揭復出下一步動態

1小時前0

男星開演「觀眾只有3個」含老闆+店員　流男兒淚認：每週被質疑！

1小時前20

拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息
    6小時前4235
  2. 李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」
    17小時前64
  3. 祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」
    8小時前1618
  4. 專訪／跟Emma聊過爸媽離婚　温昇豪夾在李進良、小禎中間
    9小時前41
  5. 樂天女孩下交流道追撞前車！
    5小時前2214
  6. 八點檔女神車禍重傷！　見換角公告吐心聲
    4小時前161
  7. 濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！公司會長揭中止內幕
    5小時前6
  8. 許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角
    20小時前104
  9. 金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的
    11/30 20:4961
  10. 王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人
    12/1 13:425023
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合