宮崎葵「家中沒有微波爐」驚呆日網！養4娃生活3堅持…掀兩派論戰

記者陳芊秀／綜合報導

日本「國民女神」宮崎葵2017年與岡田准一再婚，兩人至今已經育有4個孩子，而她仍保持凍齡美貌，近日難得分享家庭生活，透露「我們家沒有微波爐」，驚呆一票日本網友。

▲宮崎葵已經是育有4個孩子的媽媽，仍維持凍齡外型。（圖／翻攝自X）

宮崎葵接受雜誌《Liniere》專訪，提及最近家裡剛換上新的蒸籠，她說：「在上面蒸蔬菜或肉類的話，美味的精華會滴落到下面，還能煮成湯，真是個好東西。」接著她自曝：「因為我們家沒有微波爐，所以重新加熱米飯時，蒸籠也是必須品。」某位演藝圈相關人士透露，她曾分享過對生活的堅持，例如盡量不攝取添加物、製作不使用麵粉的甜點，或是熱衷於家庭菜園，圈內人士更驚訝表示「明明有4個小孩還過著沒有微波爐的生活，實在是太厲害了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宮崎葵雜誌受訪，透露家中沒有微波爐，意外引發日網討論。（圖／翻攝自X）

根據日本總務省2015年發表的「全國消費實態調查」，當時電子微波爐的普及率已經達到2人家庭97.8、單身族92.4%，日本也因應時代開發許多微波美食。宮崎葵家中沒有微波爐，引發日網熱烈討論，有人坦言「沒有辦法想像沒有微波爐的生活」、「雖然沒有微波爐的生活讓人驚訝，但只要她覺得適合自己，並且不覺得不便，那就很好。能與擁有相同價值觀的人一起生活，是一件幸福的事」、「是覺得微波對身體不好之類的嗎」、「有小孩還能這樣生活很厲害，就算一個人也做不到」。

另一派網友認為微波爐省事「微波爐真的很方便，能快速完成料理，真的很感謝它」、「不用微波爐很不方便吧」、「台灣用電鍋」、「就是太閒啦！我如果有空也想這樣做」、「作秀吧！我賭100倍利卡他們絕對有微波爐（註：倍利卡是漫畫《賭博默示錄》中的貨幣單位）」。