陳芳語挑戰切換3語言開唱！　認「難度超高」：唱得好過癮

▲ Kimberley陳芳語推出全新客語創作形象歌曲。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語為臺灣客家獻聲擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，Kimberley陳芳語表示：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好、或者在低潮中努力撐住的人。」也能感受到不一樣的客語音樂風貌。

Kimberley陳芳語首次嘗試客語歌曲創作，靈感來自近年不論是臺灣或世界各地有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕、覺得自己渺小、甚至產生就要墜落深淵的徬徨無助等情緒，不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，不要感到孤單，「也想把這首歌獻給過去的自己，因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。」

Kimberley邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，同時有客語、華語、英語三種語言的轉換，Kimberley錄音配唱時，直言難度好高、但是唱得好過癮，製作人Tower陶逸群表示這次在歌曲製作設定就是要讓Kimberley致敬經典西洋流行天后：瑪麗亞凱莉、惠妮休士頓、席琳狄翁、克莉絲汀，挑戰充滿80年代Soul R&B曲式，並帶入三種語言的轉換。

