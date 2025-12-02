八點檔女神車禍重傷…白家綺救火！　目睹「吳東諺被燒」當場淚崩

記者黃庠棻／台北報導

《好運來》劇情進入高潮，吳東諺飾演的角色為拯救妻子「芸菲」（白家綺飾）而身受重傷，這場充滿爆點與淚水的重頭戲將在今晚播出。戲外是真實夫妻的吳東諺和白家綺，戲裡也經歷生離死別，兩人在拍攝後回憶這場重頭戲，坦言是演藝生涯中難以忘懷的經驗，白家綺更直言「我的靈魂在陪芸菲哭泣！」

▲白家綺救火《好運來》，開拍沒多久就遇生死離別。（圖／民視提供）

吳東諺在劇中為了救妻倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。他透露，這場戲對他來說非常特別，將會「一輩子放在記憶的某個地方」。由於劇本無法預知現場環境，吳東諺透露現場同劇演員翁家明、白家綺、導演、攝影師等，大家開始集體創作，共同討論如何讓拍攝更合理、畫面更緊張。

吳東諺回憶拍攝當下，所有幕後工作人員都十分辛苦，必須用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」

儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。他特別感謝導演和劇中飾演他父親的王燦，以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓導演第一顆鏡頭就喊過。

飾演妻子「芸菲」的白家綺，則將這場戲視為一次靈魂深處的挖掘。她表示，站在妻子和母親的角度詮釋這場戲，心裡非常痛。白家綺分享當時的心情「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」為了完整呈現芸菲的愛與牽掛，她表示自己將靈魂掏得很深，情緒之滿，連導演喊卡之後，眼淚都無法停止。

白家綺說因為那是真實的痛，感覺靈魂在陪芸菲哭泣，從進組《好運來》開始有收到滿滿的祝福，也邀請觀眾一起陪伴芸菲走過這段生命的歷程。

