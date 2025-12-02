濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

記者田暐瑋／綜合報導

由於中日關係緊張，濱崎步的上海演出在開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，霸氣舉動令人讚嘆。濱崎步的恩師松浦勝人也發文還原當天情況，直言：「簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼。」

松浦勝人是日本唱片公司AVEX（愛貝克思）會長，也是濱崎步的前男友兼恩師，對於濱崎步上海演出遭取消，他在X上回憶當天狀況：「上海公演前夕，一切都在無聲無息中崩塌。簡直像是殺雞儆猴般令人恐懼，這句不知從何處流出的話語，至今仍縈繞心頭。」

▲濱崎步。（圖／大步整合行銷提供）

由於演出是突然被中止，現場舞台都已經搭建完成，200名工作人員也都就緒，松浦勝人表示：「眼見大人們一步步被逼入絕境的景象，那份沉重，光是觸碰便令人戰慄。那短短數日，彷彿是在電影情節中迷走一般。」

▲松浦勝人回應。（圖／翻攝自X）

有網友反問：「結果明明知道會取消，為什麼還要辦？ 明明事前完全可以做出停辦的決策吧。 門票退款呢？？給業者的款項呢？ 難道是抱著『搞不好能行』的心態去做的嗎？ 這真不像松浦先生的作風啊……」松浦勝人也解釋：「當地的活動承辦方告訴我『要辦』， 結果當天卻突如其來下令『強制中止』，完全沒有商量的餘地。我只是抒發當時的心情而已， 卻沒想到會被做出那樣膚淺的解讀，我也稍微反省了一下。」

▲松浦勝人回應。（圖／翻攝自X）

