實境挑戰極限！郭泓志憂無法回家爆哭　男星誤喝乾燥劑狂吐：差點死掉

三立實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12/4隆重登場！今（1日）雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑、楊盛堯(MAX)、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，都親自出席首映會。主持人之一雷艾美分享這趟跨越歐、亞、非三大洲的極限旅程，不僅是挑戰體能，更是讓她錄影當下氣喘發作。她坦言：「此行壓力巨大，甚至讓她與八弟、製作人『壓力夢』連發，在攀登馬特洪峰前一晚，夢到黃仕傑從山上摔下。」

郭泓志這次雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，沒想到第一次爬山就挑戰大魔王，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。黃仕傑更爆料郭泓志到一個點就問有網咖嗎？原來他是要跟老婆小孩報平安，郭泓志說自己第一天晚上就躲在睡袋裡流眼淚，擔心無法回家，這一路上對他來說最大的挑戰就是克服恐懼。

蕭志瑋表示，馬特洪峰的下坡才是最驚險的開始：「好幾次抓到晃動的石頭，看著它往下掉，那瞬間才知道生命有多脆弱。」他也在聖稜線體驗到同樣的恐懼，尤其遇到天雨路滑、岩石不穩，「雙腳真的不停顫抖」，一步都像踩在生死邊緣。

事後他抱怨MAX，可能因為高山缺氧過頭，在把熱水倒進保溫瓶裡時，竟然沒發現有裡頭乾燥劑，整個都融到水裡，直到八弟都快喝完才發現。讓他爆氣三天都不理人：「你是廚師耶，怎麼會做這種事？我差點死在乾燥劑！」