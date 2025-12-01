《親愛的X》金永大將入伍！不擔心空白期　談金裕貞緋聞笑了

記者張筱涵／綜合報導

金永大在《親愛的 X》結束後，分享作品背後的心路歷程、與合作演員的默契，以及面對軍隊前的平穩心情。他坦言自己對即將到來的空白期「完全不焦慮」，反而把入伍當作人生新章節的開始。

▲金永大在《親愛的X》中飾演尹俊瑞。（圖／翻攝自X／tvingdotcom）



金永大近日接受韓媒《STARNEWS》訪問，在《親愛的X》中，他飾演情緒複雜、內心滿是傷痕的尹俊瑞，細膩的演技獲得觀眾好評。談及作品在世界各地都收到熱烈反應，他開心表示：「真的很欣慰。看初剪版本時就覺得很有趣，和我之前拍的作品風格差很多，我自己也像觀眾一樣追著看。」

對於角色與合作，金永大透露自己原本就被尹俊瑞吸引，也很期待與金裕貞合作。「我本來就是金裕貞的超級粉絲，她的作品我都追過。」他笑說，雖然金裕貞年紀比自己小，但在片場完全不覺得她像妹妹，「她很努力讓現場氣氛變自在，讓我能把她當成合作夥伴，而不是前輩。」他也稱讚金裕貞拍攝辛苦的場面時毫不鬆懈，「我常想著自己能怎麼做來支撐她。看著她專業又照顧周圍的樣子，我也從她身上學了很多。」

▲金永大是金裕貞超級粉絲。（圖／翻攝自X／tvingdotcom）



談到與同齡演員金度勳、李烈音一起拍戲，金永大說自己其實偏慢熟，但多虧大家性格外向、能帶動現場氣氛，才能迅速進入狀態。他對金度勳更是讚不絕口：「像他這樣，不需要人要求就主動努力調整氣氛、帶正能量的人，我真的第一次遇到。」

此前金裕貞與金度勳因越南芽莊的旅行照意外傳出緋聞，後來證實是《親愛的 X》劇組的團體行程。金永大笑說自己完全不知道有緋聞，「他們兩個本來就很熟，我們三個拍戲前就很好。我本來也想去那趟旅行，但因為快入伍不能出國，只能拜託他們多傳幾張照片。」他看到金度勳被拍到幫拿行李的照片，也笑說：「金度勳那麼紳士，我當然理解會被誤會啊！」

談及即將到來的軍旅生活，金永大展現出令人意外的從容：「（對空白期的）不安感？完全沒有。就像一個章節結束一樣，很平和。《親愛的 X》受到喜愛，我很感謝。我想像新人時那樣熱情地生活，不會對人氣可能下滑感到焦躁或不安。」他更表示，入伍對他來說反而是一段新的開始，「服兵役反而像重新出發。我會帶著很多準備、很多決心回來。」

展望三十歲之後的自己，金永大期許能成為成熟、老練，同時仍保有熱情的演員，希望成為「能做得很好、成長更多的人」。至於誰會到軍中探望，他笑說：「金度勳應該會來。金裕貞的話……我可能要拜託她一下。」