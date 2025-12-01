楊紫新戲遭短劇抄襲！「經典場面全複製貼上」　劇組怒發聲明開戰

記者田暐瑋／綜合報導

微短劇以驚人的速度崛起，更帶動全新的商業模式，長劇收視受到前所未有的考驗，更有許多夯劇被翻拍成短劇版本，人氣水漲船高。如今楊紫主演的大陸長劇《家業》正式開戰，發聲明抨擊短劇跟風抄襲劇中各個經典劇情，「這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重，嚴厲譴責。」

楊紫主演的陸劇《家業》頗受好評，連帶短劇《墨香繾綣，贅婿竟是資本家》也跟著仿效劇中多個名場面翻拍，鏡頭角度、海報字體、角色動作幾乎是複製貼上，惹毛《家業》劇組開戰，表示已經啟動法律程序，計劃根據《著作權法》和《反不正當競爭法》追究侵權方的法律責任。

▲楊紫新戲劇組開戰短劇。（圖／翻攝自微博）



華策影視針對近期市場上出現的多部短劇系統性抄襲其未播長劇《家業》的行為，發表了嚴正聲明。該聲明指出，這些短劇不僅直接依據華策影視之前釋出的宣傳視頻和核心劇情片段進行拍攝，還明顯侵犯了藝術創作的原創精神及行業倫理。華策影視表示，這種行為不僅損害了創作者的智慧成果，也對演員的專業表現造成了極大的不尊重。

華策影視表示，《家業》自2024年4月開始籌備，經過近一年的精心製作，具有重要的藝術價值和社會意義，譴責部分短劇投機取巧，擅自截取創意元素倉促跟拍，「既未尊重原創團隊的智力成果，更無視演員對角色的專屬演繹，這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重，嚴厲譴責。」

