濱崎步演唱會「終場在澳門」！倒數1個月藏變數　台粉敲碗：歡迎來台

記者田暐瑋／綜合報導

由於中日關係緊張，濱崎步的上海演出在開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，霸氣舉動令人讚嘆。而其實這次巡迴演唱會的最終站將在明年1月10日於澳門舉行，是否受到此事牽連影響，仍是外界關注焦點。

濱崎步本次的巡迴演唱會還未結束，上海是倒數第二站，最終場將於明年1月在澳門登場，粉絲雖對澳門演出充滿期待，但也不免擔憂是否會再受到中日關係影響而取消。許多台灣粉絲敲碗希望濱崎步再度來台開唱，台北市長蔣萬安1日也表示，「不久前濱崎步來台北開演唱會，自己親手寫了張卡片送給她，也送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜。」

▲天后濱崎步先前來台灣開唱。（圖／大步整合行銷提供）

即便演唱會被喊卡，但濱崎步改成「無人演出」的形式，將全程錄製下來，承諾未來會在適當時機播出，並在Instagram上發佈了演出照，只見各種舞台特效及她的舞台造型比照正式演出規格，毫不馬虎，她感動表示：「雖然有1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地粉絲滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。」

