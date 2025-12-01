濱崎步上海場「0觀眾唱全場」　陳其邁招手：非常歡迎來高雄

▲濱崎步上海演唱會遭取消，仍登台錄製無人演唱會。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

記者賴文萱／高雄報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係緊張，天后濱崎步上海演唱會也在開唱前一天被中止演出，但仍登台演出錄製無人演唱會，引發關注，不少網友也敲碗「快邀濱崎步來高雄開唱」。對此，高雄市長陳其邁直呼，自己超喜歡濱崎步，非常歡迎她來，但也要看她時間能否配合。

濱崎步原訂11月29日在上海體育館舉辦演唱會，但因近期中日關係緊張，開唱前一天遭取消。濱崎步錯愕不已，立刻向歌迷表達歉意，並以英文表示娛樂活動應該是連結大眾的橋樑，她願意成為那座橋樑的創造者，她也在毫無觀眾的狀態下登台辦「一個人的演唱會」，全程錄製演出內容將在日後與粉絲分享，此大氣之舉令人動容。

對於網友狂敲碗「濱崎步來高雄開唱」，陳其邁回應，他個人是超喜歡濱崎步，因為非常有自己的風格，當然非常歡迎她來，但也要看她時間能不能配合。

▲陳其邁喊「超喜歡濱崎步」，歡迎來高雄開唱。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁接著話鋒一轉直言，演唱會藝術文化不應該受到政治的干預，讓歌手能夠自由的表現，才會有更蓬勃演唱會，用這種粗暴方式，他認為非常不可取的。

至於被問及近期民調滿意度破8成，尤其在青年族群更破9成，是否與演唱會經濟有關？陳其邁則回應，謝謝市民朋友的支持，團隊也非常努力，尤其高雄正在轉型的關鍵期，包括產業轉型以及城市轉型，最重要是怎樣讓高雄經濟活絡，讓高科技產業如台積電等持續投資高雄，帶動就業機會。

陳其邁說，演唱會經濟或是觀光產業的帶動，讓六成的服務業人口能夠有更好的收入，所以一個城市的平衡發展是非常重要的，他會參考民調結果，持續不斷努力，讓市民能夠過好生活。