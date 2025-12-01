張棟樑44歲迎雙喜臨門！　激動嗨喊：最棒生日禮物

▲ 張棟樑高流演唱會開賣即完售成最好生日禮物。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）



記者翁子涵／台北報導

張棟樑出道21年迎雙喜臨門，日前宣布將於明年1月10日登高流開唱，門票一開賣隨即傳出完售捷報，恰逢自己「長尾巴」迎來44歲生日，得知喜訊的張棟樑開心直呼：「這絕對是最棒、也是最暖生日禮物！」寵粉的他不僅霸氣允諾：「會用非常熱烈的表演來回報台灣歌迷非常熱烈的支持！」除了把自己的生日願望獻給這次的高雄場演唱會所有的歌迷朋友，「期盼大家能開心地來看演唱會，心滿意足地走出高流！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 張棟樑預告將滿足粉絲期待。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方提供）



面對網上許多買不到票的歌迷敲碗能唱進小巨蛋，向來佛系思考的張棟樑笑說：「要靠大家繼續集氣和看緣份！」他坦言自己出道的前十年最大目標正是「攻蛋」，無奈當時「緣分」未到，隨著年齡增長，張棟樑也跟著調整想法跟心態，「現在的心態是只要是對的地點都是最好的舞台，場地不設限！這次能辦在高雄也是一種緣份，謝謝高雄給了我最大的回應！」

為了感謝南台灣歌迷熱情的支持，寵粉的張棟樑特別大方祭出「開放點歌」當成禮物回饋歌迷，他透露會把台語歌納入規劃及考量，不過也坦言自己最近陷入「選歌地獄」，他苦笑說：「其實『城市限定曲』是想把自己早期接觸台灣流行音樂文化的歌唱給大家聽，但台語歌也是一個很好的選項，有點傷腦筋，請容我再構思一下，希望能給歌迷驚喜！」

除了歌迷點歌，有歌迷也敲碗在演唱會上能展現舞蹈，被問到有打算「撩落企」獻舞給歌迷看，張棟樑以一貫射手座幽默回應：「跳舞？！跟「第21個故事」主題好像不搭調耶！如果我認真跳舞的話，『故事』可能就說不下去，大家也聽不下去了啦！」

