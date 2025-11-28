啦啦隊正妹Wendy「解放深V」辣舞！身材被看光　20秒片震撼萬人

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（28）日她PO出一段自己身穿深V綁帶上衣的20秒熱舞片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲Wendy。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

透過Wendy分享的影片可見到，她身穿一套黑白條紋針織兩件式造型，上半身為削肩深V綁帶上衣，領口線條向下延伸並在胸前以細繩打結，設計簡潔且有層次感，也完美突顯她的身材曲線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Wendy分享跳舞影片。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

Wendy的下半身則搭配同款高腰貼身短褲，整體色系與上衣一致，同時也拉長腿部比例，材質看起來柔軟貼身，隨著她跟著音樂轉身與擺動，動作自然貼合。短短20秒的辣舞影片曝光後，立刻吸引超過7.9萬的觀看次數，同時也湧入大批粉絲紛紛留言讚道「辣」、「這麼美」、「越來越漂亮」、「辣到不知道要說什麼了」，掀起不小的討論。

▲Wendy跳舞影片掀起網友討論。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）