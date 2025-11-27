宋茜瘦到40kg「零下1度穿盔甲操槍」　合體戲劇男神談禁忌叔嫂戀

記者黃庠棻／台北報導

話題古裝陸劇《山河枕》由宋茜、丁禹兮領銜主演，劇情講述將門遺孤「楚瑜（宋茜飾）」為了調查父親戰死的真相，成為已故鎮國侯長子「衛珺（張天陽飾）」的遺孀，與衛家僅存的小兒子「衛韞（丁禹兮飾）」成為同盟，兩人攜手揭露暗流湧動的權謀布局，更擦出禁忌愛火，上演一段「偽叔嫂」戀。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

二人對彼此有情，礙於身分與世俗眼光綑綁，相愛卻受層層阻礙，越禁忌越相愛的設定，更讓劇迷沉淪，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。《山河枕》11/28 MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「古裝女神」宋茜在《山河枕》中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出專屬的女將軍英姿颯爽氣場，網友也大讚「宋茜從偶像女團的女舞一闖進古俠變女武一」、「這絕對是宋茜的人生鏡頭！」，其片段也吸引1.7萬人轉發、話題十足。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）



據悉，宋茜為了貼合角色，不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲，儘管在零下1度的雪地拍攝也拒用替身，更被武術指導評價為「可做武替」等級。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

此外，宋茜還為戲嚴格飲食控制和身材管理，身高168公分的她，把體重狂降至40公斤，細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面。她在訪問中曾說「楚瑜是個果敢又獨立的人，她時刻保持清醒，但內心又很柔軟，她非常明白自己當下要做什麼，及應該要做什麼事情，就是這樣的人物特質非常打動她。」

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

「戲劇男神」丁禹兮在《山河枕》中飾演「衛韞」本是鎮國侯家族受寵的小兒子，有一場他目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，讓所有觀眾跟著共情落淚、心疼不已。

被問到創作時的心境時，丁禹兮說「我會去尋找這個角色的遺憾和難處，在拍扶靈回京的那場戲時，我在棺材邊看到上面有破損和小瑕疵，當時我給自己的心理建設是『父親和哥哥我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰很對不起你們，但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』，我已經麻木的從戰場走回家，看到其他活生生家人的那刻，我才把壓抑的情緒、無助的釋放出來。」字裡行間流露對「衛韞」心疼，也期望觀眾可以看到他內心的變化。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

在《山河枕》中楚瑜為追查兄父戰死的真相，才以衛家長子「遺孀」的身分嫁入衛家，與亡夫並無實質婚姻關係，衛韞初期作為家中僅存幼子，對楚瑜充滿戒備，兩人從相互試探到生死相託，共同查案、戰場上並肩作戰，展開一段「偽叔嫂戀」禁忌羈絆。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

衛韞曾對楚瑜說「你又不是我真大嫂」挑明心意，而楚瑜也用「愛本是無罪、亦不後悔」來回應此情。而丁禹兮和宋茜兩人雖是第一次搭檔演出，但擦出來的CP感仍吸粉無數、掀起討論熱潮。