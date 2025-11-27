ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

丁噹高雄開唱「重磅嘉賓是他」
明後天清晨低溫探14度
瑤瑤韓住宿遇房東擅自闖入
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳怡蓉 薛博仁 鍾潔希 蔣萍 關穎 BoBo 尹莉 曹寶兒

宋茜瘦到40kg「零下1度穿盔甲操槍」　合體戲劇男神談禁忌叔嫂戀

記者黃庠棻／台北報導

話題古裝陸劇《山河枕》由宋茜、丁禹兮領銜主演，劇情講述將門遺孤「楚瑜（宋茜飾）」為了調查父親戰死的真相，成為已故鎮國侯長子「衛珺（張天陽飾）」的遺孀，與衛家僅存的小兒子「衛韞（丁禹兮飾）」成為同盟，兩人攜手揭露暗流湧動的權謀布局，更擦出禁忌愛火，上演一段「偽叔嫂」戀。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

二人對彼此有情，礙於身分與世俗眼光綑綁，相愛卻受層層阻礙，越禁忌越相愛的設定，更讓劇迷沉淪，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。《山河枕》11/28 MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「古裝女神」宋茜在《山河枕》中初登場身穿一襲紅衣、手持長劍，站在城牆上帥氣舞劍，堅定有力的眼神、動作乾淨利落，兼具舞蹈的優美與武打的凌厲，連導演都稱讚她將「舞蹈韻律融入武打」，展現出專屬的女將軍英姿颯爽氣場，網友也大讚「宋茜從偶像女團的女舞一闖進古俠變女武一」、「這絕對是宋茜的人生鏡頭！」，其片段也吸引1.7萬人轉發、話題十足。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

據悉，宋茜為了貼合角色，不但提前數月進組接受高強度的武打、體能訓練、每日揮槍800次、身披十幾斤鎧甲實拍打戲，儘管在零下1度的雪地拍攝也拒用替身，更被武術指導評價為「可做武替」等級。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

此外，宋茜還為戲嚴格飲食控制和身材管理，身高168公分的她，把體重狂降至40公斤，細節打磨成就「楚瑜」的每一個名場面。她在訪問中曾說「楚瑜是個果敢又獨立的人，她時刻保持清醒，但內心又很柔軟，她非常明白自己當下要做什麼，及應該要做什麼事情，就是這樣的人物特質非常打動她。」

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

「戲劇男神」丁禹兮在《山河枕》中飾演「衛韞」本是鎮國侯家族受寵的小兒子，有一場他目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，讓所有觀眾跟著共情落淚、心疼不已。

被問到創作時的心境時，丁禹兮說「我會去尋找這個角色的遺憾和難處，在拍扶靈回京的那場戲時，我在棺材邊看到上面有破損和小瑕疵，當時我給自己的心理建設是『父親和哥哥我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰很對不起你們，但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』，我已經麻木的從戰場走回家，看到其他活生生家人的那刻，我才把壓抑的情緒、無助的釋放出來。」字裡行間流露對「衛韞」心疼，也期望觀眾可以看到他內心的變化。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

在《山河枕》中楚瑜為追查兄父戰死的真相，才以衛家長子「遺孀」的身分嫁入衛家，與亡夫並無實質婚姻關係，衛韞初期作為家中僅存幼子，對楚瑜充滿戒備，兩人從相互試探到生死相託，共同查案、戰場上並肩作戰，展開一段「偽叔嫂戀」禁忌羈絆。

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《山河枕》由丁禹兮、宋茜主演。（圖／愛爾達電視提供）

衛韞曾對楚瑜說「你又不是我真大嫂」挑明心意，而楚瑜也用「愛本是無罪、亦不後悔」來回應此情。而丁禹兮和宋茜兩人雖是第一次搭檔演出，但擦出來的CP感仍吸粉無數、掀起討論熱潮。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

山河枕丁禹兮宋茜

推薦閱讀

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

「億萬直播主」受訪忘記帶胸貼！穿比基尼被拍：10張有9張都露出來

9小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

11/26 13:59

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

陳怡蓉結婚9年迎「第8個孩子出生」　醫生尪48歲生日飛威尼斯約會

11/26 12:31

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚崩了

13小時前

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」　母淚：只有她理我

12小時前

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

8小時前

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

香港大火「MAMA明天就開始」！3組藝人今早仍出國　網熱議是否取消

13小時前

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

2小時前

不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

不是曹佑寧！宋柏緯接演「台灣隊長」陳傑憲　導演曝內幕：試鏡2個月才點頭

6小時前

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

MAMA官方首度發聲！確定照常舉行　「氛圍改莊重」3細節持續研議更動

9小時前

告五人、麋先生、TRASH、動力火車齊聚 2026台中跨年夜含金量破表

告五人、麋先生、TRASH、動力火車齊聚 2026台中跨年夜含金量破表

4小時前

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

快訊／金唱片「最新搶票時間」出爐！　票價、座位圖一次看　

8小時前

熱門影音

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

看更多

【差點登出】「巨型傳動軸」狠砸車頭氣囊爆開！ 駕駛驚險逃生：以為完了

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」　淚揭詐團3年佈局

11分鐘前10

aespa捐200萬助香港！　寧寧發聲祈福：願一切平安

33分鐘前10

嘻小瓜被酸「最沒資格拿TWICE公關票」　他曝內幕回應：用行動支持

39分鐘前10

張庭瑚神還原林家正！每天「黏鬍子2小時」　莊昕諺驚喜客串12強電影《絕勝》

44分鐘前10

試鏡嗆「玉米就是我」！ 陳泰河173cm演林昱珉　導演服了：自信補足身高差

47分鐘前0

許志豪喝醉痛哭全被拍！　女星爆「失控場面」康康證實被狂喊

51分鐘前50

MAMA照常舉行「宣布取消紅毯」！　典禮改預錄播出

1小時前12

林心如49歲美成這樣！曬國中照「驚見大咖男星」　現場甜閃霍建華

1小時前108

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

2小時前310

王陽明爆健康亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！
    9小時前5228
  2. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    11/26 13:596
  3. 陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」
    11/26 12:31126
  4. 朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」
    13小時前2423
  5. 大S生前救了無數孩子！見女娃罹白血病「秒匯百萬」
    12小時前7622
  6. 快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗
    8小時前121
  7. MAMA高機率不取消！3組藝人今早仍飛往香港
    13小時前12
  8. 王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適急做檢查
    2小時前610
  9. 12強電影「台灣隊長」陳傑憲選角出爐
    6小時前1213
  10. MAMA官方首度發聲！確定照常舉行
    9小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合