寫真女星BoBo發表新作　罕見公開旅拍「人妻女僕」寫真

記者葉文正／台北報導

有「台灣童顏巨乳始祖」的寫真女星尹莉（BoBo)再度引發粉絲關注！她推出的 《人妻女僕の誘惑 2026寫真桌曆》 已正式到貨並開放現貨販售，尺度與收藏價值雙雙升級。令人驚喜的是，BoBo 親自替桌曆封面與寫真明信片封面簽名並蓋上唇印，成為本次限量版最大亮點。

▲Bobo再度推出寫真桌曆。（圖／尹莉提供）

本次寫真作品以「甜美童顏 × 成熟曲線 × 人妻女僕誘惑感」為主軸，呈現反差魅力。桌曆內頁包含多張未公開旅拍寫真，從俏皮到誘人風格完整呈現。由於這批旅拍照片原本是 BoBo 的私人收藏，曝光後立刻成為粉絲討論焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Bobo熱衷女僕裝扮。（圖／尹莉提供）

BoBo 坦言：「很多照片我從來沒有公開過，本來是放在自己的收藏夾裡。這次挑了最有感覺、最到位的做成桌曆。親簽跟唇印只有在封面，因為想讓收藏更乾淨、更有紀念性。」

▲已經是人妻的她仍熱愛拍寫真。（圖／尹莉提供）

BoBo 也親自喊話：「不管在外拍圈、電視圈或網路，我還是有一點小小名氣吧！謝謝還在關注我的你們。這次真的每一本封面都是我親手簽、親手蓋唇印，希望陪伴你們 2026 年每一天。」數量僅 100 本，售完即絕版！