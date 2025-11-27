專訪／館長被爆做「3公分GG增大術」　李進良親曝可行性：不奇怪

記者黃庠棻／專訪

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》正式宣布將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV播出2集。集結黃金卡司温昇豪、安心亞、張榕容、韓星李廷鎮等人，更邀來整形名醫李進良擔任顧問，近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝秘辛。

▲李進良擔任影集《整形過後》的顧問。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》温昇豪演出的整形名醫「江浩宇」，有著一雙魔法般的雙手，為許多人改造並重獲自信，只是私底下夜夜笙歌，時常周旋在女人堆中，被虧是以「李進良為原型」，而他本人擔任顧問，在訪問時揭開答案，表示該角色是結合自己、導演林立書與主演兼監製温昇豪的縮影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲温昇豪角色的原型人物被指是李進良。（圖／六魚文創提供）

李進良坦言「江浩宇」這個角色，有著3位雙魚座好友的調性，個性愛開玩笑又幽默，但片中的案例與個案則是所有人一起討論的，他直呼「是整個產業，或是同行之間聽到、看到的」，極力否認江浩宇一角就是自己，導演林立書也強調該角色「是田調過後，綜合出來的縮影」。

▲導演林立書、顧問李進良（左）在專訪中揭秘。（圖／記者湯興漢攝）

近期，館長（陳之漢）遭資深員工爆料，稱手中握有他私密影片，但他多次在直播中痛斥對方造謠、抹黑，全面否認爆料。不過隨著風波爆發，過去館長找李進良做私密處增大術的謠言也再一次被挖出，而李進良在專訪中也有意無意地提到此事。

▲館長被爆料做私密處增大術。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

被問及行醫多年，遇過最驚訝的整形原因，李進良分享「什麼事都不奇怪，包含劇中呈現性別置換的案例，我們診所就很多，這跟是不是同性戀無管，是屬於身心疾病」，接著他說道「其實『三公分私密處增大也不奇怪』只是一般人不會去想到而已」。

▲李進良親揭私密處增大術的可行性。（圖／記者湯興漢攝）

談到敏感話題、關鍵字，李進良雖然沒有指名道姓館長，甚至笑說「沒有在講誰」，但也低調證實其實做私密處增大一事是相當正常的，他進一步解釋「不管是人增高還是私密處增高，都是屬於整形外科的範疇」，直呼「整形成功後，你的整個人的社會地位、家庭地位、情緒價值都會增高，所以任何增高都是屬於我們的範圍」。

▲李進良親揭私密處增大術的可行性。（圖／記者湯興漢攝）