唐綺陽生日哭了 　大解放貼臉猛男雙胸肌

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《11點熱吵店》主持人唐綺陽錄影當天適逢生日，節目特地找來海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹進行「唐老師生日大壽！本尊在看，分身賀壽大亂鬥」特輯，眾人邊表演邊模仿不同時期的唐綺陽，把壽星逗得笑開懷，唐綺陽感性致謝，說到情緒激動處兩度落淚。唐綺陽自7月主持《11點熱吵店》，逐漸解放自我，除了穿起短裙露出鉛筆腿，這次生日還主動貼近猛男胸膛，做足節目「笑果」。

▲唐綺陽感性哭了。（圖／TVBS）

▲唐綺陽感性哭了。（圖／TVBS）

搭檔阿Ken一開場對著唐綺陽告白，「妳主持一整天腳很痠，因為在我心裡跑了一整天。今天的來賓嘴巴都會有點甜，因為都沾了糖，是唐綺陽的唐」，不料貧嘴冷笑話意外戳中唐綺陽感性的心，她瞬間紅了眼眶，阿Ken見狀嚇一跳，連忙正經表示：「妳每回星座講解與溫暖叮囑，讓所有觀眾深受影響，也因為有妳，給我們心中很大的慰藉與寄託，妳給大家很大的力量。」一番真情告白，讓唐綺陽掏出衛生紙頻頻拭淚。

▲唐綺陽感性哭了。（圖／TVBS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海產自彈自唱示愛歌博得滿堂彩。（圖／TVBS）

所幸唐綺陽隨後破涕為笑，被各路分身的表演逗到樂不可支。馮晨軒以一身黑白褲裝帶來冷笑話星座周報，加碼表演打鼓版生日快樂，吸引唐綺陽忍不住坐上鼓座敲擊一番；卡古聯手魔術師馬拉將，表演水逆封印術與雙重讀心術；琳妲和筠熹與雙猛男帶來熱舞；撒基努則現場烹煮創意料理「下麵著火給妳吃」，端出一碗豬腳長壽麵；而海產為了表演煞費苦心，特地譜寫完整歌曲，還寫出「唐綺陽嫁給我」藏頭歌詞，他的熱烈表白雖被唐綺陽打槍，但自彈自唱仍博得滿堂彩。

▲唐綺陽感性哭了。（圖／TVBS）

▲唐綺陽與阿KEN。（圖／TVBS）

唐綺陽自主持《11點熱吵店》，逐漸展露活潑本性，也讓觀眾看見不同於穩重國師的另一面，她坦承：「只有來到《熱吵店》才會穿短裙！」在琳妲、筠熹熱舞猛男橋段，唐綺陽訪問時不斷後退，阿Ken原以為她畏懼袒胸猛男，唐綺陽卻說：「看到猛男我是很害怕，我怕他們會把我的臉貼在他們胸肌上，貼一個不夠還貼兩個！」邊說邊往猛男胸膛蹭，把口嫌體正直的「許願笑果」做滿滿，顛覆以往既定印象。更多精彩節目都在11月26日晚間11點TVBS 42台《11點熱吵店》。

關鍵字

唐綺陽阿KEN

