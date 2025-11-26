記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星丁禹兮因演出《永夜星河》人氣飆漲，穩健細膩的演技功底受封「晉江式男主」，近期在新戲《山河枕》中飾演鎮國侯府「衛家」的七少爺衞韞，卻爆出戲份被剪到只剩下全劇的9％，引發議論，如今又有粉絲發現，女主角宋茜的官方角色熱度數據出現造假嫌疑，爭議持續延燒。

▲宋茜丁禹兮合演《山河枕》。（圖／翻攝自微博）



事情起因於宋茜工作室11月22日發布「楚瑜劇集熱度角色微博指數6484萬」的戰報，然而有眼尖粉絲發現，公開的官方戰報圖中，宋茜角色的數據數字出現明顯P圖痕跡，事後才緊急換圖，楚瑜的實際指數僅為4849萬，低於丁禹兮的角色「衛韞」5700多萬。

▲宋茜的官方戰報數據被抓到P圖痕跡，以及數據統計時間不同。（圖／翻攝自微博）



▲戰報圖事後緊急更換成新版本。（圖／翻攝自微博）

此外，宋茜戰報圖中的數據統計時間與丁禹兮不同，前者為小時榜，後者為開播前的全日榜，被認為兩人數據的統計區間不一致，數據戰報無從相比較，且數據圖格式異常，在微博官方記錄中查無此數據，因而爆出造假爭議，質疑是故意竄改真實數據來抬高女主角聲量。對此，宋茜的粉絲反駁，數據由劇方製作，要求相關方公開道歉。

丁禹兮在《山河枕》中飾演男主角衛韞，日前播出大結局，有粉絲控訴全劇時常為27小時24分鐘，但他的有效鏡頭戲份僅有2小時27分鐘，佔全劇9％，且多個高光情節被刪減，不滿他明明身為男主角，待遇卻不如配角群，而在另一部劇集《淮水竹亭》中，他僅是客串出演，有效鏡頭多達2小時26分鐘，僅少於擔任男主角的《山河枕》1分鐘，種種不平待遇引爆粉絲怒火。

▲《山河枕》丁禹兮身為男主角，戲份被大量刪減。（圖／Disney+提供）