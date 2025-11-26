ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

廉世彬遭伸鹹豬手「身心極大折磨」
今晚雨擴大！　「下最多」地區曝
《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳昶均 廉世彬 黃志明 潘若迪 王宥忻 林俊傑 仝卓 張智霖

唐從聖身體不適「火速奔急診」緊急送醫　一出院秒敬業上工！

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》上個月開賣後熱度不減，因觀眾反應踴躍，劇團更順勢加開高雄場次。日前劇組已正式投入排練，今（26）日也舉行開工排練拜拜儀式，全體團隊誠心祈求排練與演出都能順順利利、觀眾滿座、票房大賣，為接下來的密集準備工作揭開好采頭。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

除了排練開跑，上週四劇組也啟動宣傳曲的重新錄製。原班人馬唐從聖、楊奇煜（小煜）與新加入的方宥心、鎮萬鈞齊聚錄音室，由音樂總監陳國華掌舵製作。錄音現場氣氛愉快。陳國華特別稱讚小煜相較2021年首度錄製時更加成熟，狀態極佳，因此火速通過，成為當天最早收工的演員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

剛從急診復原的唐從聖也到場錄音，雖然他上上週末因外地演出突感不適送醫，但已順利康復，特別藉此向粉絲報平安，並將以最好的狀態投入後續排練與演出準備。

《生命中最美好的5分鐘》講述一名陰間使者誤殺了命不該絕的男人，只能允諾帶他穿越時空修補人生遺憾。然而當音樂響起，人生真的能重來嗎？由楊奇煜飾演的男主角穿梭時空，遇見了與自己相像的高中青年（鎮萬鈞飾）。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

錄音時，北藝大戲劇系出身、入圍第一屆臺北戲劇獎音樂劇類最佳男演員的表演新星鎮萬鈞，以清澈的聲音詮釋這位17歲少年，他分享「一開始拿到劇本時，以為自己飾演的角色不受教、難相處，但讀本、排練到今天進錄音室，感覺好像離這個角色更近了一點。」

鎮萬鈞說道「我跟小煜因為時空穿越而遇見，我把他視為親近的臭兄弟，所以在角色詮釋上可以有愛但又叛逆，清澈的聲音但有叛逆的表現，這些都是來自音樂的魔力。」小煜也透露再次錄製宣傳曲反而更自在「錄音室就是一個人，不像舞台上要顧台詞、道具、對手，更能專注。」

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

小煜回想2021年排練曾因一段rap改了五個版本吃足苦頭，陳國華笑說「當時真的很折磨，但這些年的歷練讓他更成熟，所以這次最早通過。」首次參與果陀劇場作品的方宥心，在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中擔綱女主角，並在楊奇煜與鎮萬鈞兩位角色之間展開不同的情感牽動。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

方宥心在劇中飾演男主角楊奇煜的前女友，兩人年少時曾談過一段純純的戀情。雖然這份感情最終因年少不成熟而走向分離，但命運的安排卻讓兩人之間仍保有難以割捨的連結。談到角色的心境，方宥心分享「這個女孩子一開始是典型的戀愛腦，但在人生一路跌跌撞撞之後，逐漸看懂很多事，也學會了把這段愛情珍藏在心裡，而不是執著地緊抓不放。如何演出她最終的釋然與釋懷，是我覺得非常大的挑戰。」

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

被問到自己是否也像劇中角色一樣容易戀愛腦時，方宥心毫不猶豫地笑說「完全不像！」她自曝自己談戀愛時反而非常冷靜，熱戀期常常一下子就過了，很快就進入「老夫老妻模式」，她常被另一半評為過於理性，甚至會不太能理解對方的浪漫舉動。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

喜劇動感天王唐從聖此次在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中，飾演一位熱愛音樂、能掌控生死，卻忙得不可開交的陰間使者。角色看似擁有滿滿權力，但在舞台上卻是「技能全開」打鼓、溜直排輪、變魔術、8字環、懸吊通通上陣，幾乎沒有停下來的時刻。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

唐從聖回憶四年前首次接演時，劇中安排一段打鼓橋段。因為小時候學過想躍躍欲試，但二十年沒碰過鼓棒，初試時遭到陳國華婉拒。所幸導演力挺，他也不服輸地租錄音室特訓，再度呈現成果時讓陳國華驚喜「原來你可以啊！」成功地保住這段表演，不僅展現他的努力，也替角色加分不少。

《生命中最美好的5分鐘》2026/1/31-2/1臺北城市舞台、2026/3/28嘉義表演藝術中心、2026/5/23-24桃園展演中心、2026/6/13-14臺中中山堂、2026/7/11-12高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，好評熱賣中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

生命中最美好的5分鐘唐從聖楊奇煜小煜方宥心鎮萬鈞

推薦閱讀

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

17小時前

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

7小時前

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

7小時前

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

2小時前

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

5小時前

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

11/25 12:43

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

4小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

11/25 07:05

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

16小時前

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

潘若迪遭女學生抓私密處！　「從後面直接來」爆氣當場報警處理

19小時前

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

林俊傑疑情侶裝放閃被目擊！　小20歲緋聞女友背景起底「擁多房產」

22小時前

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

黃明志「看上60萬健身辣模」！被揭私約訊息：半夜找妳吃宵夜可以嗎

11/25 07:18

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚

子瑜獨自在高雄世運奔跑　「2025夢想實現」超催淚
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
任達華跌倒

任達華跌倒
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧　取團名SML唱〈Golden〉
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

看更多

【施工意外】台中北屯施工挖破管線　「瓦斯外洩」警消灑水警戒中

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

樂團成員當眾互相傷害！　遭揭「戴髮片出場」...他還被攻擊「渣男頭」

20分鐘前10

男團振永遭「恐怖情人」跟蹤！　私生飯從10樓陽台丟狗嚇瘋

21分鐘前0

還沒等到謝侑芯驗屍報告　黃明志「保釋期再延長2週」將現身警局！

28分鐘前0

告五人太有愛！　捐200萬還不夠...公益演出「0唱酬自費妝髮、交通」

31分鐘前0

唐從聖身體不適「火速奔急診」緊急送醫　一出院秒敬業上工！

52分鐘前0

台饒傳奇滿人回來了！　「隔10年再登台演出」粉全暴動

1小時前0

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

1小時前0

戴愛玲年末拋重磅喜訊！　國外豔遇不斷甜喊「想嫁了」

1小時前37

汪東城直播爆氣！　答應客串竟遭劇組「退貨」：為何不想好再來問

1小時前0

八點檔女星車禍停工…白家綺力挺救火！對戲老公吳東諺一對眼超閃

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸
    17小時前2212
  2. ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」
    7小時前124
  3. 樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」
    7小時前105
  4. 金唱片首波出席名單公佈　9大咖確定來台北
    2小時前26
  5. 以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」
    5小時前43
  6. 黃志明嚴重車禍身亡
    11/25 12:435057
  7. 獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書
    4小時前147
  8. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    11/25 07:051014
  9. 獨／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」坐牢4年
    16小時前245
  10. 潘若迪遭女學生抓私密處
    19小時前3216
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合