唐從聖身體不適「火速奔急診」緊急送醫　一出院秒敬業上工！

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》上個月開賣後熱度不減，因觀眾反應踴躍，劇團更順勢加開高雄場次。日前劇組已正式投入排練，今（26）日也舉行開工排練拜拜儀式，全體團隊誠心祈求排練與演出都能順順利利、觀眾滿座、票房大賣，為接下來的密集準備工作揭開好采頭。

▲《生命中最美好的5分鐘》由唐從聖、楊奇煜（小煜）、方宥心、鎮萬鈞等人主演。（圖／果陀劇場提供）

除了排練開跑，上週四劇組也啟動宣傳曲的重新錄製。原班人馬唐從聖、楊奇煜（小煜）與新加入的方宥心、鎮萬鈞齊聚錄音室，由音樂總監陳國華掌舵製作。錄音現場氣氛愉快。陳國華特別稱讚小煜相較2021年首度錄製時更加成熟，狀態極佳，因此火速通過，成為當天最早收工的演員。

剛從急診復原的唐從聖也到場錄音，雖然他上上週末因外地演出突感不適送醫，但已順利康復，特別藉此向粉絲報平安，並將以最好的狀態投入後續排練與演出準備。



《生命中最美好的5分鐘》講述一名陰間使者誤殺了命不該絕的男人，只能允諾帶他穿越時空修補人生遺憾。然而當音樂響起，人生真的能重來嗎？由楊奇煜飾演的男主角穿梭時空，遇見了與自己相像的高中青年（鎮萬鈞飾）。

錄音時，北藝大戲劇系出身、入圍第一屆臺北戲劇獎音樂劇類最佳男演員的表演新星鎮萬鈞，以清澈的聲音詮釋這位17歲少年，他分享「一開始拿到劇本時，以為自己飾演的角色不受教、難相處，但讀本、排練到今天進錄音室，感覺好像離這個角色更近了一點。」

鎮萬鈞說道「我跟小煜因為時空穿越而遇見，我把他視為親近的臭兄弟，所以在角色詮釋上可以有愛但又叛逆，清澈的聲音但有叛逆的表現，這些都是來自音樂的魔力。」小煜也透露再次錄製宣傳曲反而更自在「錄音室就是一個人，不像舞台上要顧台詞、道具、對手，更能專注。」

小煜回想2021年排練曾因一段rap改了五個版本吃足苦頭，陳國華笑說「當時真的很折磨，但這些年的歷練讓他更成熟，所以這次最早通過。」首次參與果陀劇場作品的方宥心，在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中擔綱女主角，並在楊奇煜與鎮萬鈞兩位角色之間展開不同的情感牽動。

方宥心在劇中飾演男主角楊奇煜的前女友，兩人年少時曾談過一段純純的戀情。雖然這份感情最終因年少不成熟而走向分離，但命運的安排卻讓兩人之間仍保有難以割捨的連結。談到角色的心境，方宥心分享「這個女孩子一開始是典型的戀愛腦，但在人生一路跌跌撞撞之後，逐漸看懂很多事，也學會了把這段愛情珍藏在心裡，而不是執著地緊抓不放。如何演出她最終的釋然與釋懷，是我覺得非常大的挑戰。」

被問到自己是否也像劇中角色一樣容易戀愛腦時，方宥心毫不猶豫地笑說「完全不像！」她自曝自己談戀愛時反而非常冷靜，熱戀期常常一下子就過了，很快就進入「老夫老妻模式」，她常被另一半評為過於理性，甚至會不太能理解對方的浪漫舉動。

喜劇動感天王唐從聖此次在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中，飾演一位熱愛音樂、能掌控生死，卻忙得不可開交的陰間使者。角色看似擁有滿滿權力，但在舞台上卻是「技能全開」打鼓、溜直排輪、變魔術、8字環、懸吊通通上陣，幾乎沒有停下來的時刻。

唐從聖回憶四年前首次接演時，劇中安排一段打鼓橋段。因為小時候學過想躍躍欲試，但二十年沒碰過鼓棒，初試時遭到陳國華婉拒。所幸導演力挺，他也不服輸地租錄音室特訓，再度呈現成果時讓陳國華驚喜「原來你可以啊！」成功地保住這段表演，不僅展現他的努力，也替角色加分不少。

《生命中最美好的5分鐘》2026/1/31-2/1臺北城市舞台、2026/3/28嘉義表演藝術中心、2026/5/23-24桃園展演中心、2026/6/13-14臺中中山堂、2026/7/11-12高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，好評熱賣中。