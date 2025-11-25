吳佩慈還是會傳訊息給大S！見她生前「朋友圈備註」狂哭：殘酷又無情

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）2月離世後，身邊的至親好友們仍對她念念不忘，其中也包括閨蜜吳佩慈。面對大S驟逝，吳佩慈25日在社群網站有感而發地說：「常常在午夜夢迴想著她，然後繼續微信和line她，我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。」

▲吳佩慈曝光大S生前的朋友圈備註。（圖／翻攝自小紅書／吳佩慈）



吳佩慈哀傷地說，大S「很瀟灑的走了」，但好友在微信朋友圈裡那句「死亡是必然的」成為最讓她心碎的提醒。她坦言這幾個月以來，常在午夜夢迴時想起閨蜜，醒來繼續傳訊息，假裝對方還活著、只是沒空回復。然而，一旦意識到殘酷的現實，她就忍不住「再狂哭一頓」，情緒起伏令人鼻酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳佩慈午夜夢迴都會想起大S。（圖／翻攝自小紅書／吳佩慈、Facebook／大S徐熙媛）



自從大S離世後，吳佩慈坦承剛開始很怕看到好姊妹的消息，「怕自己不停的崩潰。」但她最近的心境轉變了，試著主動面對這段失去，並且開始看對方早年的綜藝節目片段和影視作品，「想開了，就是不想忘記她，所以不再繼續逃避了。」

在回憶的過程中，吳佩慈越來越愛大S。對此，她想向一直支持好友的粉絲表達感謝，「整理了好多她的過往片段和金句，我真的常常是一邊笑、一邊哭的在看。」對她而言，這些影像與紀錄不只是回憶，更是延續朋友生命的重要方式，「只要我們都記得她，她就會一直存在！」

吳佩慈小紅書全文：

好朋友很瀟灑的走了，留著她在微信朋友圈備註的那句，死亡是必然的。常常在午夜夢迴想著她，然後繼續微信和line她，我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。偶爾突然想起這殘酷又無情的事實，就會再狂哭一頓。一開始很害怕看到她的消息，怕自己不停的崩潰；可是最近我變了，開始看起各種早年娛樂百分百的片段和她以前的一些影視作品。想開了，就是不想忘記她，所以不再繼續逃避了。最近看了《轉角*遇到愛》，這是我第一次看這部戲，以前總覺得看倆個認識的人在電視劇裡談戀愛好尷尬啊，現在才體會到俞心蕾的魅力。在不斷回憶她的過程裡，又加深了對她的愛。特別要感謝所有喜歡她的朋友們，整理了好多她的過往片段和金句，我真的常常是一邊笑、ㄧ邊哭的在看。只要我們都記得她，她就會一直存在！謝謝愛大S小紅薯們！有大S的內容，只要@我，我都會去看喔！