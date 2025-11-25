祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

記者潘慧中／綜合報導

祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，卻在今年5月被爆婚變，雖然她事後表示「我們夫妻的關係不是靠法律維持，是靠真心維持」，婚姻狀況仍是粉絲的關注焦點。沒想到，她25日清晨接連發文，並寫下「我們的人生終將沒有彼此」，婚變傳言再度甚囂塵上。

▲祈錦鈅25日清晨突鬆口「是時候好好告別了」。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅先在Instagram限時動態直言，劃分界線是件好事，「做決定的時候不用再猶豫，不用自作多情也不用自我感動。對於對自己沒有付出的人，到底要怎麼一而再再而三的催眠？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友閃婚。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii、祈錦鈅提供）



面對現況，祈錦鈅有感而發地說：「所以是時候好好告別了，我們的人生終將沒有彼此，不遺憾，是命中註定。」

不久後，祈錦鈅二度發文坦言，「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人」，至於幫助過她的朋友，她會永遠記在心上。

▲祈錦鈅清晨二度發文。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅強調目前的她過得很好，「我注定一個人孤軍奮戰」，未來將以家人為優先，不會讓對方在不健康的關係中被迫長大，「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」

▲祈錦鈅強調她現在過得很好。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅IG全文：

來的時候我什麼都沒拿

所以走的時候不許攔我

沒攔我也不是因為我的要求

只是沒有感情基礎

不重視，沒有行動當然沒有藉口

這是我剛生完小隻一個月的時候

就這樣過了兩年，

我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了

沒有求救、也沒有拿任何人什麼

沒有對不起任何人。

也謝謝所有幫助我的朋友

我會記得一輩子

而現在的我很好請大家不用擔心。

真的擔心就多發工作給我

小隻是注定來到我的身邊

我也注定一個人孤軍奮戰

兩個大人的任何命運本身不是傷害，

小孩真正受傷的是「在不健康的關係裡被迫長大」

所以

小隻優先，這無庸置疑

我們會是好的父母，但終究是兩個家庭